Cuba sufre apagones de más de 2,100 MW mientras la UNE promete recuperar 400 MW

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Cuba arrancó julio de 2026 sumida en una de las peores crisis eléctricas de su historia. Según la nota informativa de la Unión Eléctrica publicada este miércoles, el martes el servicio estuvo afectado durante las 24 horas, con una afectación máxima de 2,211 MW a las 22:00 horas y con impacto en todas las provincias del país.

El pronóstico para este miércoles no ofrece alivio: la disponibilidad prevista es de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW, lo que genera un déficit esperado de 2,100 MW y una afectación pronosticada de 2,130 MW.

Tres unidades térmicas permanecen en avería: la Unidad 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel, la Unidad 6 de la Termoeléctrica Diez de Octubre en Nuevitas y la Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Felton.

Otras cinco unidades están en mantenimiento: Máximo Gómez 5 en el Mariel, Ernesto Guevara 3 en Santa Cruz, Antonio Maceo 5 y 6 en Renté, y Diez de Octubre 5 en Nuevitas.

A ese cuadro se suma que 106 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, junto con las Patanas de Regla y Melones y los Centrales Fuel de Mariel y Moa.

Frente a ese panorama, Canal Caribe difundió un reporte en el que la UNE anuncia que la culminación de mantenimientos planificados en termoeléctricas permitirá restablecer unos 400 MW durante julio.

El cronograma prevé la entrada de seis unidades: Mariel 5 con 60 MW en los próximos días, Mariel 6 con 90 MW más adelante en el mes, Nuevitas 6 con 90 MW en la primera quincena, y Santa Cruz 3, Renté 5 y Renté 6 con 60 MW cada una en la segunda quincena.

Las propias autoridades reconocen que esa recuperación no resolverá el problema. «El aumento de energía no cubrirá la demanda de electricidad del país, sí contribuirá a reducir tiempos de afectaciones en los meses de verano», señaló Canal Caribe al citar a la UNE.

El plan original era más ambicioso: se esperaba que cuatro unidades clave —Guiteras, Céspedes 3 y 4 y Felton 1— aportaran 600 MW en julio y agosto, pero averías imprevistas en Guiteras y Céspedes 4 desplazaron ese programa.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor capacidad del país, concentra las mayores preocupaciones. Su economizador acumula 38 años de operación y ha provocado salidas recurrentes del sistema. Un especialista citado por Canal Caribe explicó la disyuntiva: «Tú puedes decir, bueno, ¿por qué no se pone nuevo? ¿Por qué no se cambia completo? Pero sí cambiarlo completo toma tiempo y estamos a las puertas del verano. Es verdad que ese elemento tiene 38 años, pero no podemos decir vamos a hacerlo nuevo, vamos a cambiarlo, aún teniendo los recursos».

La falta de combustible agrava aún más el escenario. El mismo especialista admitió que «ese cerco energético que tenemos al no tener combustible, al no poder contar con el combustible para la generación distribuida... nos ha obligado también a ir corriendo los mantenimientos y manteniendo los bloques quizás un poco más de tiempo de lo que tenía que preverse».

En contraste, los 54 parques solares fotovoltaicos generaron 5,148 MW/hora el martes con una potencia máxima de 858 MW, aunque solo operan durante las horas diurnas.

La crisis acumula hitos alarmantes en 2026: un apagón total de 29 horas el 16 de marzo, un récord de déficit de 2,174 MW el 13 de mayo y un nuevo récord de 2,208 MW el 25 de junio, con cortes de hasta 85 horas consecutivas reportados en algunas zonas del país.