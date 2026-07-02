Cuba aparece en el caso Zapatero: investigan inversiones con níquel, cobalto y plantas solares

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Escuchas telefónicas de la operación contra la mafia rusa en España han revelado que empresarios alicantinos vinculados a esa red criminal recurrieron al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para intentar blanquear capitales mediante inversiones en Cuba, según informó la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO al juez instructor.

El esquema, recogido en el sumario del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, consistía en instalar un parque solar fotovoltaico de un gigawatt en la isla y cobrar en especie con minerales estratégicos: níquel, cobalto y oro.

Los dos empresarios alicantinos identificados como principales implicados son Jerónimo Sarmiento Morato, al frente de la compañía Servigestión Lucentum, y Jorge Martínez Odriozola.

La empresa de Sarmiento actuaba como intermediaria entre el régimen cubano y compañías instaladoras de parques solares procedentes de China, Sudáfrica y México, y además mantenía vínculos con la petrolera PEMEX, interesada en invertir en refinerías cubanas.

Las intervenciones telefónicas comenzaron a captar estos movimientos en marzo de 2024. En una llamada del 25 de ese mes, uno de los empresarios describía la propuesta del régimen: «Ha aceptado el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto».

Cuando las negociaciones se bloquearon —el funcionario cubano Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, se negaba a dar la cara—, los empresarios decidieron activar sus contactos políticos.

En las grabaciones interceptadas, uno de los implicados lo explica sin rodeos: «Tuvo que usar a Jorge, que tocó al grupo de ZP, Rodríguez Zapatero, y esa gente no hace las cosas gratis».

Tras esa gestión, Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica Cubana (UNE) y exministro, contactó directamente con los empresarios.

La intermediación se atribuye a Julio Martínez Martínez, empresario alicantino y amigo personal de Zapatero que ya figura como pieza central en el caso Plus Ultra, donde su consultora facturó 460,000 euros a la aerolínea y pagó al expresidente 463,000 euros brutos por «consultoría global».

Los inversores contaban además con la colaboración de René Capote, diplomático de la embajada de Cuba en España, con quien Sarmiento habló directamente para cerrar una reunión en Alicante.

El entorno del expresidente se desvinculó de la operación y declaró no tener información sobre este asunto.

Esta ramificación cubana se suma a los múltiples frentes judiciales que acumula Zapatero. El 19 de mayo, la Audiencia Nacional lo imputó por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra, convirtiéndose en el primer expresidente de la democracia española imputado por corrupción.

Ese mismo día, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron su oficina en la calle Ferraz de Madrid y abrieron la caja fuerte de su despacho, donde hallaron casi 80 piezas de joyería tasadas en más de 1,300,000 euros, con esmeraldas de Zambia, zafiros de Tailandia, rubíes y diamantes.

El juez José Luis Calama, instructor del denominado caso Zapatero en la Audiencia Nacional, ha descrito una red de tráfico de influencias en operaciones internacionales que abarca Cuba, Venezuela, Perú y otros países.

En enero de 2026, la Audiencia Nacional ya había abierto una causa contra Zapatero por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro, tras una querella por narcotráfico, blanqueo y organización criminal.

Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio para declarar sobre las joyas y los cargos del caso Plus Ultra, negando en todo momento haber ejercido influencia para favorecer a ninguna de las partes investigadas.