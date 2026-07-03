Empresa mixta Cuba-China venderá paneles solares y alimentos en dólares en pleno Vedado

Tienda Cuba-China venderá en USD en uno de los mercados más conocidos de La Habana

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La empresa mixta SUMAI S.A., primera compañía de comercialización creada entre Cuba y China, prepara la apertura de un establecimiento en el mercado de 23 y 10, en El Vedado habanero, donde venderá desde paneles solares hasta alimentos, todo en dólares estadounidenses.

La empresa no ha fijado aún una fecha oficial de apertura, aunque sus directivos aseguran que el proyecto avanza.

SUMAI S.A. fue presentada oficialmente en enero de 2025 y está integrada por la firma cubana ALBUS S.A. y la empresa china Hangzhou Iunke Industrial Development Co., Ltd., surgida al amparo de la Plataforma de Inversión y Comercio para América Latina (PICLA), iniciativa conjunta Cuba-China enmarcada en la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Eimy Iturralde, jefa comercial de SUMAI S.A., declaró que la empresa nació para responder a la política del régimen de abrir el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera, aprobada en octubre de 2022, con el objetivo de ofrecer «una oferta más amplia, variada y competitiva».

El local del Vedado combinará ventas al por mayor y al por menor, con un catálogo que incluye equipos para energías renovables, materiales de construcción, ferretería, electrodomésticos, alimentos, útiles del hogar y material escolar.

La empresa cuenta con autorización para operar exclusivamente en dólares, y los pagos podrán realizarse en efectivo o con tarjetas autorizadas en el país, con condiciones diferenciadas para compradores mayoristas.

Antes de llegar a La Habana, SUMAI realizó su fase de prueba en Camagüey a partir del 31 de diciembre de 2025, donde generó un notable interés popular por la venta de paneles solares monocristalinos de 590 watts con una eficiencia máxima del 23,2%, en medio de la grave crisis eléctrica que padece la isla.

Esa crisis, con un déficit de generación superior a los 2,000 MW y apagones de más de veinte horas diarias registrados a finales de 2025, convierte la oferta de soluciones energéticas en uno de los productos de mayor demanda para los cubanos que disponen de divisas.

La llegada de SUMAI al Vedado, uno de los barrios más poblados y visibles de la capital, amplifica el alcance de una iniciativa que el régimen presenta como un avance, pero que en la práctica solo es accesible para quienes tienen acceso a dólares, una minoría en un país donde el salario promedio no alcanza los 20 dólares mensuales.

La empresa fue formalizada con la presencia de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, y del embajador chino en Cuba, Hua Xin, lo que subraya el peso político que el régimen otorga a esta alianza con Pekín.

Como parte de su estrategia de expansión, SUMAI proyecta abrir una red de tiendas en varias provincias, con presencia planificada en La Habana, Camagüey, Matanzas y Pinar del Río, mientras que en 2026 la plataforma PICLA ya extendió operaciones a Holguín.