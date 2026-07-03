Nueva salida de la CTE Antonio Guiteras agrava la crisis energética en Cuba

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La CTE Antonio Guiteras abandonó el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 06:58 horas de este viernes, según confirmó la Unión Eléctrica en su perfil oficial de Facebook.

Es la 17.ª salida de la mayor termoeléctrica de Cuba en lo que va de 2026.

La planta había regresado al SEN apenas cuatro días antes, en la madrugada del 29 de junio, tras su salida número 16 el 24 de ese mes por pérdida de agua en la caldera.

Incluso con la Guiteras en línea, el déficit para el pico nocturno del 29 de junio se estimaba en 2,050 MW, lo que ilustra que el sistema eléctrico cubano no puede cubrir la demanda ni con la planta operando.

La Unión Eléctrica (UNE) no había publicado aún el pronóstico oficial para este viernes al momento de la noticia.

Sin embargo, los datos del jueves permiten proyectar un panorama severo: la máxima afectación del 2 de julio alcanzó 2,081 MW a las 22:00 horas, y el pronóstico para el pico nocturno de este viernes apuntaba a un déficit de 1,950 MW, con una disponibilidad de apenas 1,150 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

Captura de Facebook

Sin la Guiteras en el sistema, esas cifras empeorarán de forma inmediata. El municipio Cerro, en La Habana, acumuló más de 24 horas y 35 minutos sin electricidad el jueves. Matanzas —provincia donde se ubica la planta— registra cortes de hasta 87 horas consecutivas en lo que va de julio.

El deterioro estructural de la Guiteras es la causa de fondo. La instalación acumula más de 38 años de explotación y no recibe un mantenimiento capital desde 2010.

Solo entre enero y el 29 de mayo de 2026 acumuló 293 horas fuera de servicio por defectos en el economizador de la caldera, componente responsable del 50% de todas las paradas del año.

Los especialistas estiman que se necesitan reparar aproximadamente 500 tubos y entre 1,000 y 1,200 cordones de soldadura en una intervención que requeriría al menos 180 días de parada.

El director de la UNE, Román Pérez Castañeda, reconoció esa necesidad pero admitió que «la situación del país todavía no lo permite».

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento capital para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y volvió a anunciarlo en abril de 2026 sin fijar fecha concreta.

A la debilidad estructural de la planta se suma la parálisis de 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible —equivalentes a 890 MW— y otros 1,203 MW inactivos en instalaciones estratégicas.

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo para sostener su sistema eléctrico, pero solo produce 40,000.

Para julio, la UNE anunció la incorporación de unos 400 MW adicionales mediante mantenimientos en seis termoeléctricas menores, pero el propio organismo reconoció que esa cifra no cubrirá la demanda nacional.

Con la Guiteras fuera del sistema por 17.ª vez en el año, las perspectivas para los cubanos este fin de semana apuntan a una nueva jornada de apagones extendidos.