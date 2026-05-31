La Guiteras no aguanta más: Necesita un mes de reparación, pero Cuba no puede permitírselo

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La termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el viernes por la noche, apenas 36 horas después de haber sido reconectada, por una nueva fuga de agua en el economizador de la caldera, el mismo componente que ya ha provocado la mayoría de sus paradas en 2026.
Un reportaje del Canal Caribe el sábado revela la magnitud del deterioro estructural: entre el 1ro de enero y el 29 de mayo, la Guiteras ha salido del sistema en 12 ocasiones, acumulando 293 horas fuera de servicio solo por defectos en el economizador. El 50 % de todas las paradas del año han sido por fallas en la caldera.
Un directivo admitió que si la planta parara entre 25 y 30 días se podría eliminar un porcentaje significativo de las causas de avería: «Pudiéramos ejecutar un amplio volumen y pudiéramos quitar un amplio por ciento de las causas de estas averías. Nosotros pudiéramos ahora un trabajo ya definitivo, totalmente como se debe, requiere un poco más de tiempo».
El problema es que Cuba no puede permitirse esa parada. El director de la central, Román Pérez Castañeda, reconoció días atrás que la Guiteras necesita un mantenimiento capital de al menos 180 días, que el último fue en 2010, y que «la situación del país todavía no lo permite».
Los estándares técnicos internacionales recomiendan ese tipo de revisión cada siete u ocho años. La planta lleva 16 sin uno.
La caldera acumula más de 38 años de explotación y desde 2002 ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional.
El economizador está formado por 136 elementos, cada uno con tres tubos, y las averías se repiten en localizaciones distintas dentro del mismo componente. Los directivos usan ese dato para descartar errores en las reparaciones, pero el patrón de fallos recurrentes contradice cualquier narrativa de normalidad operativa.
Solo en mayo, la Guiteras salió del sistema al menos cuatro veces: el día cinco por avería en caldera, el 14 por salidero en caldera, el 24 por poro en el economizador, y el viernes de nuevo por salidero en caldera.
El mantenimiento capital fue prometido para finales de 2025, pero el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural». En abril de 2026 se volvió a prometer sin fecha concreta.
El impacto sobre la población es inmediato.
El viernes, el sistema operaba con una disponibilidad de solo 1,400 MW frente a una demanda de 2,770 MW, con un déficit previsto de 1,800 MW para la hora pico. Los apagones en La Habana alcanzan entre 20 y 22 horas diarias; en provincias como Holguín y Granma los cortes superan las 24 horas. Casi tres millones de cubanos sufren escasez de agua como consecuencia directa de los cortes.
Las autoridades estimaron este sábado que el bloque podría sincronizarse nuevamente con el sistema en un periodo de entre 72 y 96 horas. Es decir, otra reparación de emergencia que no resuelve nada, mientras el régimen pospone indefinidamente el único mantenimiento que podría estabilizar la planta, porque hacerlo hundiría aún más un sistema eléctrico que ya opera al borde del colapso total.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la termoeléctrica Antonio Guiteras necesita un mantenimiento prolongado?
La termoeléctrica Antonio Guiteras necesita un mantenimiento prolongado debido a su deterioro estructural y a la falta de un mantenimiento capital en más de 15 años. Desde 2010, no se ha realizado una revisión integral, lo que ha llevado a constantes averías en componentes clave como la caldera y el economizador. Esta situación se agrava por el uso intensivo y los problemas económicos del país, que impiden la detención necesaria de la planta para realizar reparaciones significativas.
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¿Cuáles son las consecuencias de las averías en la Guiteras para el sistema eléctrico cubano?
Las averías en la termoeléctrica Guiteras agravan la crisis energética en Cuba, provocando apagones masivos y prolongados en todo el país. Cada vez que la planta sale del sistema, se genera un déficit significativo en la capacidad de generación eléctrica, lo que resulta en cortes de energía que afectan a millones de cubanos, así como a instalaciones críticas como hospitales, donde se han aplazado miles de cirugías.
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¿Por qué el gobierno cubano no realiza el mantenimiento necesario en la Guiteras?
El gobierno cubano no realiza el mantenimiento necesario en la Guiteras debido a la grave crisis económica y de recursos que enfrenta el país. La situación económica, agravada por las sanciones internacionales y la falta de combustible, impide que se detenga la planta para el mantenimiento prolongado necesario, ya que esto agravaría aún más la crisis eléctrica. Además, hay una falta de piezas de repuesto y de asesoramiento técnico extranjero debido a las restricciones económicas.
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¿Cuál es la capacidad de generación de la Antonio Guiteras y cómo afecta su estado actual a la misma?
La termoeléctrica Antonio Guiteras tiene una capacidad nominal de generación de hasta 270 megavatios, pero actualmente opera muy por debajo de su capacidad debido a su deterioro. En condiciones óptimas, podría aportar una parte significativa de la generación térmica nacional, pero las constantes averías y el estado crítico de sus componentes reducen su capacidad de generación y afectan el suministro eléctrico en todo el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.