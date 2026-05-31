La Guiteras no aguanta más: Necesita un mes de reparación, pero Cuba no puede permitírselo

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La termoeléctrica Antonio Guiteras volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el viernes por la noche, apenas 36 horas después de haber sido reconectada, por una nueva fuga de agua en el economizador de la caldera, el mismo componente que ya ha provocado la mayoría de sus paradas en 2026.

Un reportaje del Canal Caribe el sábado revela la magnitud del deterioro estructural: entre el 1ro de enero y el 29 de mayo, la Guiteras ha salido del sistema en 12 ocasiones, acumulando 293 horas fuera de servicio solo por defectos en el economizador. El 50 % de todas las paradas del año han sido por fallas en la caldera.

Un directivo admitió que si la planta parara entre 25 y 30 días se podría eliminar un porcentaje significativo de las causas de avería: «Pudiéramos ejecutar un amplio volumen y pudiéramos quitar un amplio por ciento de las causas de estas averías. Nosotros pudiéramos ahora un trabajo ya definitivo, totalmente como se debe, requiere un poco más de tiempo».

El problema es que Cuba no puede permitirse esa parada. El director de la central, Román Pérez Castañeda, reconoció días atrás que la Guiteras necesita un mantenimiento capital de al menos 180 días, que el último fue en 2010, y que «la situación del país todavía no lo permite».

Los estándares técnicos internacionales recomiendan ese tipo de revisión cada siete u ocho años. La planta lleva 16 sin uno.

La caldera acumula más de 38 años de explotación y desde 2002 ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional.

El economizador está formado por 136 elementos, cada uno con tres tubos, y las averías se repiten en localizaciones distintas dentro del mismo componente. Los directivos usan ese dato para descartar errores en las reparaciones, pero el patrón de fallos recurrentes contradice cualquier narrativa de normalidad operativa.

Solo en mayo, la Guiteras salió del sistema al menos cuatro veces: el día cinco por avería en caldera, el 14 por salidero en caldera, el 24 por poro en el economizador, y el viernes de nuevo por salidero en caldera.

El mantenimiento capital fue prometido para finales de 2025, pero el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural». En abril de 2026 se volvió a prometer sin fecha concreta.

El impacto sobre la población es inmediato.

El viernes, el sistema operaba con una disponibilidad de solo 1,400 MW frente a una demanda de 2,770 MW, con un déficit previsto de 1,800 MW para la hora pico. Los apagones en La Habana alcanzan entre 20 y 22 horas diarias; en provincias como Holguín y Granma los cortes superan las 24 horas. Casi tres millones de cubanos sufren escasez de agua como consecuencia directa de los cortes.

Las autoridades estimaron este sábado que el bloque podría sincronizarse nuevamente con el sistema en un periodo de entre 72 y 96 horas. Es decir, otra reparación de emergencia que no resuelve nada, mientras el régimen pospone indefinidamente el único mantenimiento que podría estabilizar la planta, porque hacerlo hundiría aún más un sistema eléctrico que ya opera al borde del colapso total.