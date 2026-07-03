Las Tunas incorpora 10 taxis eléctricos para el traslado de pacientes de hemodiálisis ante la escasez crónica de combustible

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La provincia de Las Tunas recibió 10 vehículos eléctricos de la marca Dongfeng, destinados exclusivamente al traslado de pacientes de hemodiálisis, como respuesta a la parálisis del transporte sanitario provocada por la escasez crónica de combustible en Cuba.

Los taxis forman parte del lote nacional de 200 autos eléctricos Dongfeng Box 01 que el gobierno puso en circulación en mayo, primera mitad de los 400 vehículos anunciados por el gobierno en marzo para atender a los más de 3,000 pacientes renales que dependen de sesiones periódicas en las 57 unidades de hemodiálisis del país.

Según el periódico oficial 26, los vehículos fueron adquiridos a través del Fondo de Desarrollo del Ministerio del Transporte. Serguey Tamayo Rodríguez, director de la Agencia de Taxis Las Tunas, explicó que operarán bajo un cronograma estricto, ya que cubrirán los primeros y segundos turnos de movilidad, pero no circularán de noche ni en zonas de difícil acceso, y deberán estar estacionados antes de las cuatro de la tarde.

"Se han revisado con Salud los casos de los pacientes que estén en una mayor distancia, en las zonas que el terreno lo permita, y ahí es donde vamos a prestar el servicio, precisamente para buscar paliar la situación con el combustible", declaró el directivo.

En el municipio cabecera, los taxis cubrirán las rutas 1 y 7, con excepciones para altas médicas y traslados de embarazadas. En los municipios del norte de la provincia, donde se promedian cuatro pacientes por taxi, la autonomía de 430 kilómetros por carga completa permite garantizar el servicio.

La sostenibilidad del proyecto depende inicialmente de la red eléctrica nacional, con un consumo de siete kilowatts por vehículo. Sin embargo, ya está en desarrollo un proyecto de energía solar pactado con Dongfeng en el mismo contrato, que cubriría los 10 vehículos actuales y otros 10 previstos para una segunda adquisición. Una mipyme de Holguín tiene la autorización para ejecutar la instalación fotovoltaica, indicó la fuente.

La medida llega tras meses de emergencia sanitaria documentada. Desde febrero, pacientes de hemodiálisis enfrentaron riesgo por falta de transporte en Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara.

En abril, una madre de Puerto Padre denunció públicamente que las autoridades amenazaban con suspender los taxis priorizados para enfermos renales por falta de combustible, mientras los dirigentes locales mantenían acceso sin restricciones al recurso.

El colapso energético que forzó esta solución es de una magnitud sin precedentes. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió en mayo que Cuba no tenía "absolutamente nada" de diésel ni fueloil.

Las Tunas no es la única provincia que recibe estos vehículos de forma gradual. A mediados de junio, Villa Clara recibió 10 de sus 20 autos eléctricos asignados para el mismo servicio, lo que evidencia que la distribución del lote nacional avanza provincia por provincia.

Tamayo subrayó que la incorporación de los taxis eléctricos permitirá ahorrar una cantidad significativa de combustible, y liberará recursos para otros servicios.

La crisis, sin embargo, persiste en toda la isla. El Ministerio de Salud Pública reconoció en junio que el sistema de ambulancias cubre menos de 40 % de la demanda nacional, y en Camagüey los pacientes llegaron a pasar casi una semana sin hemodiálisis por falta de concentrado ácido y bicarbonato.