Gobierno de Cuba pone en circulación 200 autos eléctricos para pacientes de hemodiálisis

El Gobierno de Cuba puso en marcha 200 autos eléctricos destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis y otros servicios de salud, en una operación coordinada por el Ministerio del Transporte, el Grupo Empresarial de Servicios al Transporte Automotor y la entidad estatal Taxis Cuba, con apoyo logístico de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y Publicentro.

Los vehículos, 100 % eléctricos y nuevos, serán distribuidos en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, priorizando los territorios con mayor número de pacientes renales.

Se trata del modelo Dongfeng Box 01, un automóvil eléctrico compacto de fabricación china que cuenta con representación oficial en la Isla a través de Dongfeng Cuba. La versión incorporada al sistema sanitario cubano corresponde al modelo Box 430, equipado con una batería de aproximadamente 42,3 kWh y una autonomía de hasta 430 kilómetros por carga completa, según especificaciones comerciales del fabricante.

El Dongfeng Box 01 incorpora un motor eléctrico de 95 caballos de fuerza, tracción delantera y velocidad máxima cercana a los 140 km/h. Además, dispone de pantalla multimedia de 12 pulgadas, sistema de carga rápida capaz de recuperar gran parte de la batería en alrededor de 30 minutos y capacidad para cinco pasajeros.

Además de los traslados a diálisis, los vehículos cubrirán altas médicas, turnos de oncología y otras actividades sanitarias.

Estos 200 vehículos representan la primera mitad de un lote de 400 autos eléctricos anunciado por Miguel Díaz-Canel el 13 de marzo durante una comparecencia ante medios oficiales, donde explicó que la inversión busca independizar el servicio de hemodiálisis del combustible fósil y garantizar mayor estabilidad al transporte sanitario.

La medida responde a una emergencia sanitaria documentada desde inicios de año. Más de 3.000 pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis en 57 unidades distribuidas por todo el país.

Desde febrero, el transporte para estos enfermos quedó paralizado en provincias como Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara debido a la falta de combustible, obligando a muchos pacientes a pagar hasta 500 pesos por viaje o a permanecer ingresados en hospitales en condiciones precarias.

El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en Granma, denunció en marzo que el Estado dejó de garantizar el transporte mientras “los autos de los líderes continúan circulando”.

Simultáneamente a la puesta en marcha de los autos eléctricos, las autoridades incorporaron 20 nuevos ómnibus Yutong para rutas interprovinciales desde La Habana.

Ambas inversiones están respaldadas por el Fondo para el Desarrollo del Transporte, financiado mediante la comercialización e importación de vehículos.

El complejo escenario energético continúa afectando al país. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 13 de mayo que Cuba no tiene “nada de fuel, de diésel”. Un día después, el déficit de generación eléctrica superó los 2.100 MW, dejando sin electricidad a más del 70 % de la población.

Los cargadores destinados a la nueva flota eléctrica aún no han llegado al país. Las autoridades aseguraron que serán instalados posteriormente con el objetivo de reducir la dependencia de estos vehículos del sistema electroenergético nacional.