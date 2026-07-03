¡Reina del Mundial! Shakira hace historia al llegar al número 1 de Spotify con su «Dai Dai»

Shakira no puede creerlo, y sus fans tampoco. La colombiana celebró por todo lo alto que «Dai Dai», su canción oficial del Mundial 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy, alcanzó el número uel Topno d Global Songs de Spotify el 30 de junio, en su sexta semana en las listas.

La artista compartió su emoción con un mensaje en Instagram que ya da la vuelta al mundo: «Pellízquenme. 'Dai Dai' llegó al número uno en el chart global de Spotify y todavía estoy tratando de procesarlo. Gracias por llevarla hasta la cima. Eternamente agradecida».

El salto fue espectacular: del puesto siete al uno en una sola semana, con 31,5 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos, suficientes para coronarse también en el Billboard Global Excl. U.S. Ese logro la convierte en la primera artista en colocar una canción oficial de un Mundial en lo más alto de ese ranking desde su creación en 2020, superando el cuarto puesto que había alcanzado «Dreamers» de Jung Kook en el Mundial de Qatar 2022.

El fenómeno no se detiene en Spotify. El videoclip oficial en YouTube ya supera los 300 millones de visualizaciones y la canción lidera las listas de ventas digitales de iTunes en más de 56 países. El éxito acumulado empujó a Shakira por encima de los 99 millones de oyentes mensuales en Spotify, un récord histórico que ninguna artista femenina latina había alcanzado antes.

En un vídeo publicado junto al anuncio, la cantante fue más allá del mensaje escrito y se lo dedicó directamente a quienes la han acompañado desde el primer día: «Quiero agradecerles a todos mis fans que han estado, yo sé, empujando muchísimo desde el primer día que salió 'Dai Dai' para que esta canción llegara a número uno. Se los debo a ustedes y solo a ustedes».

Y añadió: «No saben lo que me emociona, no saben lo felices que estamos todos aquí celebrando este número uno. Hemos trabajado muchísimo, muy duro para conseguirlo, pero ustedes han sido los verdaderos protagonistas».

«Dai Dai» es la cuarta canción que Shakira vincula a un Mundial de Fútbol, una relación que arrancó en Alemania 2006 con «Hips Don't Lie», continuó con «Waka Waka (This Time for Africa)» en Sudáfrica 2010, y siguió con «La La La» en Brasil 2014.

El tema fusiona pop latino con afrobeat nigeriano y rinde homenaje a leyendas del fútbol como Pelé, Maradona, Messi y Mbappé, entre otros. Sus regalías se destinan al Fondo de Educación FIFA-Global Citizen, con una meta de 100 millones de dólares.

Shakira inauguró el Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México ante más de 87,000 espectadores, y el próximo gran escenario ya está marcado en el calendario: está previsto que coprotagonice el espectáculo de medio tiempo de la final del 19 de julio junto a Madonna y BTS.