Tres meses sin agua en Colón, Matanzas: vecinos denuncian crisis insostenible y apagones de más de 72 horas

Crisis de agua en Matanzas obliga a vecinos a buscar suministro en la calle

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Residentes de Colón, Matanzas, denuncian llevar tres meses sin suministro de agua potable en zonas no priorizadas del municipio, donde además los apagones superan las 72 horas consecutivas, según una denuncia ciudadana difundida este viernes en redes sociales.

«Estamos viviendo una situación insostenible. Llevamos tres meses sin recibir agua potable, lo cual afecta gravemente nuestra salud, higiene y calidad de vida», señala el texto de la denuncia, acompañado de una fotografía que muestra un grifo oxidado rodeado de cubos y recipientes, junto a un cartel escrito a mano: «SIN AGUA HACE 3 MESES ¡BASTA YA! EL AGUA ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO».

Los vecinos afirman haber reportado la situación a las autoridades sin obtener respuesta: «A pesar de haber reportado esta situación anteriormente a las autoridades correspondientes, no hemos recibido solución ni una respuesta clara de cuándo se restablecerá el servicio».

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La crisis en Colón no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un colapso hídrico estructural que arrastra el municipio desde hace años.

En enero de este año, Colón ya registraba apagones de hasta 40 horas consecutivas, y en 2023 se documentaban pedidos de auxilio por falta de agua en la misma zona, lo que evidencia que el problema es estructural y de larga data.

El colapso hídrico tiene una causa directa: el sistema hidráulico cubano depende en un 87% del Sistema Eléctrico Nacional para el bombeo de agua, de modo que cada apagón prolongado paraliza también el suministro.

En toda la provincia de Matanzas, los cortes eléctricos superaron las 70 horas en algunos circuitos a finales de junio, causados por daños en ocho subestaciones y decenas de transformadores averiados, incluyendo robos de aceite dieléctrico.

El gobernador provincial Sabines Lorenzo reconoció el 27 de junio que algunos circuitos acumulaban entre 50 y 60 horas de corte, mientras que en localidades como Unión de Reyes y Santa Marta se reportaron cortes de entre 88 y 96 horas sin electricidad ni agua.

La situación en Matanzas refleja una crisis nacional de proporciones alarmantes.

Según datos de mayo de 2026 recogidos por Los Ángeles Times en español, unos 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable, cerca de 10 millones tienen suministro intermitente y en el 43,3% de los hogares el agua solo llega cada tres días o más.

El sistema hidráulico opera con apenas el 37% del combustible necesario para el bombeo, y en Matanzas todos los municipios reportan roturas técnicas que persisten durante meses sin solución.

Ante la desesperación, vecinos de la provincia han abierto entre 20 y 40 pozos en aceras y patios para intentar paliar la escasez, con el riesgo añadido de contaminación fecal y posibles brotes de hepatitis.

Más de 29,000 personas en Matanzas seguían sin acceso estable al agua a pesar de avances reportados con bombeo solar por parte de Recursos Hidráulicos, según datos de 2026.

Los vecinos de Colón exigen una respuesta inmediata del régimen: «El acceso al agua es un derecho básico que no puede seguir siendo ignorado».