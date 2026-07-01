«¿Acaso no somos provincia destacada?»: usuarios explotan tras cortes eléctricos de más de 70 horas en Matanzas

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La publicación de un reporte oficial sobre la crisis eléctrica en Matanzas desató este lunes una avalancha de indignación en redes sociales, con cientos de cubanos señalando la misma contradicción: la provincia acaba de ser declarada «Destacada» por el régimen, mientras sus habitantes llevan más de 70 horas sin electricidad en algunos circuitos.

El medio oficialista Periódico Girón describió la situación como un «panorama complejo»: ocho subestaciones eléctricas fuera de servicio y 63 transformadores dañados, algunos de difícil sustitución y con afectaciones que se remontan al mes de mayo. Según Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica Provincial, cuatro subestaciones —Lagunilla, Carbonera, Fine y Bolondrón— presentan roturas técnicas, mientras que otras cuatro —México, Gratitud, Manuelito y San Joaquín— no pueden operar por robo de aceite dieléctrico, el fluido refrigerante esencial para los transformadores que se vende en el mercado negro como combustible agrícola.

En los comentarios, vecinos de Unión de Reyes, Perico, Jovellanos, Pedro Betancourt, Agramonte, Los Arabos, Máximo Gómez y Santa Marta reportaron cortes de 88, 90, 92 y hasta 96 horas consecutivas sin corriente.

El hilo conductor de casi todos los mensajes fue el mismo: el sarcasmo ante el reconocimiento oficial. Apenas tres días antes, el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, había anunciado con entusiasmo que la provincia obtenía la condición de «Provincia Destacada» en la emulación por el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada.

«Y así es la provincia más destacada, somos el hazme reír de todo el mundo», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Claro, destacados en aguantar». Una tercera persona resumió el sentir colectivo: «Somos destacados en apagones y basura acumulada en cada esquina, en déficits de agua, de medicamentos, de alimentos, de cajeros que nos permitan sacar el dinero que producimos, pero sobre todo somos destacados en la gran ineficiencia de los que dicen nos dirigen».

La ironía se repitió en decenas de variaciones: «Si esta es la destacada, no quiero estar en las demás», «Pero, ¿acaso no somos provincia destacada? Me parece que hay que ser coherentes», «Llamarle 'panorama complejo' a la situación actual es como llamarle un 'pequeño incidente' al hundimiento del Titanic».

La respuesta de las autoridades provinciales tampoco ayudó a calmar los ánimos. La gobernadora Marieta Poey Zamora, en lugar de anunciar soluciones para el colapso eléctrico, instó a los Sistemas de Atención a la Familia a actuar de otra manera: «Hay que elaborar croquetas, hamburguesas, buñuelos... Tenemos a los niños dentro de las casas, que están de vacaciones, por lo que se impone incrementar las producciones en todos los lugares». La frase fue blanco de burlas masivas.

A la crisis eléctrica se suman otras carencias que los ciudadanos enumeraron sin pausa: más de 500 toneladas de arroz sin distribuir por falta de combustible para el transporte, jubilados que no pueden cobrar sus pensiones porque los bancos no tienen efectivo, niños de cero a siete años en la ciudad de Colón sin recibir leche desde el 30 de enero de 2026, y el carbón —alternativa para cocinar— a entre 2,000 y 2,500 pesos el saco.

La paradoja de la bancarización forzada también concentró críticas: las autoridades exigen pagar con tarjeta ante el déficit de efectivo, pero casi ningún establecimiento acepta transferencias. «¿Qué hago cuando tenga el dinero en la tarjeta? ¿Dónde puedo comprar mis necesidades básicas?», preguntó un usuario.

El propio Sabines Lorenzo había admitido en su discurso del 27 de junio que «aun cuando los apagones son muy largos y la población tiene muchos apagones, a veces se suman 50, 60 horas en algunos circuitos de nuestra provincia», además de reconocer 18 empresas con pérdidas y cumplimiento «muy insuficiente» en exportaciones. Aun así, cerró su intervención con vítores a la Revolución y a Díaz-Canel.

«Cada vez que se reúnen es a pensar y analizar, nunca a solucionar, esto es más de lo mismo», sentenció otro comentario que acumuló numerosas respuestas de apoyo.