Trump: «El amor por nuestro país nunca ha sido más fuerte»

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El presidente Donald Trump publicó este sábado en su cuenta de Truth Social un mensaje celebrando el Día de la Independencia, en el que describió las multitudes reunidas en Washington D.C. como «increíbles» y aseguró que el amor por Estados Unidos «nunca ha sido más fuerte».
El mensaje, publicado esta tarde mientras las celebraciones del 250 aniversario de la nación se desarrollaban en el National Mall, llegó horas antes del discurso presidencial previsto para las 10:00 PM de este sábado en el Lincoln Memorial.
«A pesar del calor, que no es tan malo como se predijo, ¡las multitudes en D.C. son INCREÍBLES! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido más fuerte! Los espectáculos aéreos están a un nivel nunca antes visto: ¡qué grandes pilotos, qué gran equipamiento!», escribió Trump, quien cerró su mensaje con un «¡Nuestro país es más fuerte que NUNCA!».
Las celebraciones se desarrollaron bajo condiciones de calor extremo: la temperatura en la capital alcanzó los 107°F (42°C), lo que llevó a la cancelación de varios desfiles en estados como Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland y Colorado, aunque los actos en Washington continuaron sin interrupciones.
El espectáculo aéreo, que arrancó a la 1:14 PM con sobrevuelos de jets de la NASA, se extendió durante nueve horas e incluyó las actuaciones de los Blue Angels a las 4:59 PM y los Thunderbirds a las 6:25 PM. Poco después de las 7:00 PM, el Air Force One renovado encabezó un sobrevuelo masivo sobre el Mall. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan cerró al mediodía para acomodar las demostraciones.
El programa oficial, denominado «Tribute to America» y organizado bajo la plataforma Freedom250 vinculada a la Casa Blanca, contempló además un espectáculo de fuegos artificiales con más de 850,000 efectos lanzados desde 10 puntos distintos durante 40 minutos, con el que se intentará batir un récord Guinness. Se esperaba la asistencia de más de un millón de personas en el National Mall.
En su publicación, Trump también se refirió al Estanque Reflectante del Lincoln Memorial, asegurando que «luce genial, a pesar de todo lo que pasó con los vándalos matones», y prometió drenarlo y reparar los daños «justo después de este gran fin de semana». El estanque había sido objeto de polémica en semanas previas, cuando Trump acusó a «vándalos» de dañar su revestimiento. Medios como la BBC y la AP señalaron que no existía evidencia de vandalismo organizado; el único caso judicial documentado fue la imputación por delito grave contra David Hearn, ex olímpico de canotaje de 67 años, acusado el 19 de junio de haber dañado el sellador del fondo del estanque causando aproximadamente $1,000 en daños. Su defensa negó los cargos y calificó la acusación como un intento de «desviar la culpa por los propios fracasos» de la administración.
Las festividades del 4 de julio de 2026 son las más significativas desde el Bicentenario de 1976, al conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Trump había inaugurado el ciclo de celebraciones el 25 de junio en el mismo National Mall y dio un discurso desde el Monte Rushmore el viernes, donde afirmó que sería «el mejor presidente que haya tenido EEUU en muchos, muchos años».
Una alerta de tormenta severa estuvo vigente para el área de Washington hasta las 10:00 PM de este sábado, la misma hora en que Trump tiene previsto tomar la palabra ante la multitud congregada frente al Lincoln Memorial.
Preguntas frecuentes sobre las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Donald Trump el Día de la Independencia de 2026?
Donald Trump celebró el Día de la Independencia de 2026 con un mensaje en Truth Social, destacando el amor por Estados Unidos y la fortaleza del país. Las celebraciones incluyeron un espectáculo aéreo masivo, un discurso en el Lincoln Memorial y un espectáculo de fuegos artificiales con más de 850,000 efectos.
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¿Qué medidas de seguridad se tomaron para las celebraciones del 4 de julio en Washington D.C.?
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó un amplio operativo de seguridad para proteger las celebraciones del 4 de julio, coordinando con cuerpos policiales locales y estatales en todo el país. Fue el mayor despliegue de seguridad para una celebración del 4 de julio en la historia reciente del país.
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¿Por qué fue polémica la renovación del Estanque Reflectante del Lincoln Memorial?
La renovación del Estanque Reflectante fue polémica debido a las acusaciones de vandalismo que Trump mencionó, aunque medios como la BBC y la AP señalaron que no había evidencia de vandalismo organizado. Además, la decisión de pintar el estanque con pintura de grado industrial "azul bandera americana" también generó controversia.
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¿Qué eventos destacaron en las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos?
Las celebraciones incluyeron un espectáculo aéreo con sobrevuelos de jets de la NASA, actuaciones de los Blue Angels y Thunderbirds, y un sobrevuelo masivo del Air Force One. El espectáculo de fuegos artificiales, que intentó batir un récord Guinness, fue uno de los eventos más destacados, junto con el discurso de Trump en el Lincoln Memorial.
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¿Qué críticas enfrentó Trump durante las celebraciones del 250 aniversario?
Trump enfrentó críticas por convertir las celebraciones en una exaltación de su figura y por utilizar el evento para promover su gestión política. También hubo críticas por el costo de las renovaciones y por el uso de las festividades como plataforma política.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.