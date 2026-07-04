Trump: «El amor por nuestro país nunca ha sido más fuerte»

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El presidente Donald Trump publicó este sábado en su cuenta de Truth Social un mensaje celebrando el Día de la Independencia, en el que describió las multitudes reunidas en Washington D.C. como «increíbles» y aseguró que el amor por Estados Unidos «nunca ha sido más fuerte».

El mensaje, publicado esta tarde mientras las celebraciones del 250 aniversario de la nación se desarrollaban en el National Mall, llegó horas antes del discurso presidencial previsto para las 10:00 PM de este sábado en el Lincoln Memorial.

«A pesar del calor, que no es tan malo como se predijo, ¡las multitudes en D.C. son INCREÍBLES! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido más fuerte! Los espectáculos aéreos están a un nivel nunca antes visto: ¡qué grandes pilotos, qué gran equipamiento!», escribió Trump, quien cerró su mensaje con un «¡Nuestro país es más fuerte que NUNCA!».

Las celebraciones se desarrollaron bajo condiciones de calor extremo: la temperatura en la capital alcanzó los 107°F (42°C), lo que llevó a la cancelación de varios desfiles en estados como Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland y Colorado, aunque los actos en Washington continuaron sin interrupciones.

El espectáculo aéreo, que arrancó a la 1:14 PM con sobrevuelos de jets de la NASA, se extendió durante nueve horas e incluyó las actuaciones de los Blue Angels a las 4:59 PM y los Thunderbirds a las 6:25 PM. Poco después de las 7:00 PM, el Air Force One renovado encabezó un sobrevuelo masivo sobre el Mall. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan cerró al mediodía para acomodar las demostraciones.

El programa oficial, denominado «Tribute to America» y organizado bajo la plataforma Freedom250 vinculada a la Casa Blanca, contempló además un espectáculo de fuegos artificiales con más de 850,000 efectos lanzados desde 10 puntos distintos durante 40 minutos, con el que se intentará batir un récord Guinness. Se esperaba la asistencia de más de un millón de personas en el National Mall.

En su publicación, Trump también se refirió al Estanque Reflectante del Lincoln Memorial, asegurando que «luce genial, a pesar de todo lo que pasó con los vándalos matones», y prometió drenarlo y reparar los daños «justo después de este gran fin de semana». El estanque había sido objeto de polémica en semanas previas, cuando Trump acusó a «vándalos» de dañar su revestimiento. Medios como la BBC y la AP señalaron que no existía evidencia de vandalismo organizado; el único caso judicial documentado fue la imputación por delito grave contra David Hearn, ex olímpico de canotaje de 67 años, acusado el 19 de junio de haber dañado el sellador del fondo del estanque causando aproximadamente $1,000 en daños. Su defensa negó los cargos y calificó la acusación como un intento de «desviar la culpa por los propios fracasos» de la administración.

Las festividades del 4 de julio de 2026 son las más significativas desde el Bicentenario de 1976, al conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Trump había inaugurado el ciclo de celebraciones el 25 de junio en el mismo National Mall y dio un discurso desde el Monte Rushmore el viernes, donde afirmó que sería «el mejor presidente que haya tenido EEUU en muchos, muchos años».

Una alerta de tormenta severa estuvo vigente para el área de Washington hasta las 10:00 PM de este sábado, la misma hora en que Trump tiene previsto tomar la palabra ante la multitud congregada frente al Lincoln Memorial.