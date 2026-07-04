Ex preso político Alexander Díaz Rodríguez denuncia secuestro, golpiza y simulacros de ejecución

El ex preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez, uno de los condenados tras las protestas del 11 de julio de 2021, denunció haber sido secuestrado, golpeado y sometido a simulacros de ejecución por agentes de la Seguridad del Estado cuando se dirigía a una actividad en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
El testimonio fue difundido por la organización Prisoners Defenders en un video publicado en Facebook.
Según relató el propio Alexander, permaneció casi tres días incomunicado y fue trasladado entre distintas unidades policiales, el monte, la playa y una unidad en el municipio habanero de Mariano.
«Me secuestraron. Me desnudaron. Me golpearon. Me apuntaron con una pistola simulando una ruleta rusa», declaró el ex preso en el video.
Junto a Alexander fue detenido también José Elías González Agüero, coordinador nacional en funciones del PUNCLI (Partido de Unidad Nacional de Cuba Libre), cuyo paradero se desconoció durante la detención.
Al ser liberado, Alexander se encontraba en condiciones precarias: tuvo que esperar a que un amigo lo recogiera en La Habana para poder bañarse y comer algo por primera vez en casi tres días.
«Conmigo hicieron una tortura que yo no veía ni por televisión hace 50 años, tortura de Irán, tortura esa que esa gente tiene que pagar. No sé por qué lo impune, hermano», expresó con visible angustia.
Esta nueva detención ocurre apenas meses después de que Alexander fuera liberado el 12 de abril de 2026, tras cumplir íntegramente una condena de cinco años por los delitos de «sedición» y «desacato», sin recibir ningún tipo de clemencia.
Durante su encarcelamiento en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, su estado físico se deterioró de forma alarmante: ingresó pesando 81 kilogramos y salió con apenas 37 kilogramos.
Desarrolló cáncer de tiroides —diagnosticado en octubre de 2022—, hepatitis B, anemia y desnutrición severa, sin recibir tratamiento oncológico adecuado.
El dramático deterioro físico de Alexander fue portada del diario español ABC en abril de 2026 y generó repercusión internacional.
El 1 de junio de 2026, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó a Alexander en Artemisa, en un gesto que evidenció el seguimiento diplomático a su caso.
La nueva detención se enmarca en el patrón sistemático de hostigamiento del régimen cubano contra ex presos políticos del 11J que mantienen contacto con diplomáticos extranjeros o participan en actividades de la sociedad civil.
Alexander es uno de los más de 1,000 cubanos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.
Fue arrestado en Cárdenas, Matanzas, y las autoridades cubanas rechazaron reiteradamente sus solicitudes de licencia extrapenal por considerarlo, en su propio lenguaje, «contrarrevolucionario».
«Hermano, estoy con un sentimiento de río, un dolor hermano, que esto me pasó a mí», concluyó Alexander en su testimonio, con la voz quebrada.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Alexander Díaz Rodríguez y la represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alexander Díaz Rodríguez y qué le sucedió durante su encarcelamiento?
Alexander Díaz Rodríguez es un ex preso político cubano que fue arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021. Durante su encarcelamiento, sufrió un grave deterioro físico, desarrolló cáncer de tiroides, hepatitis B y experimentó desnutrición severa. Fue sometido a torturas y maltratos, y al ser liberado, su estado físico era alarmante, pesando apenas 37 kilogramos.
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¿Por qué fue arrestado Alexander Díaz Rodríguez?
Alexander Díaz Rodríguez fue arrestado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de "sedición" y "desacato", cumpliendo su condena sin recibir clemencia por parte del régimen cubano. Estas protestas fueron las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.
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¿Cómo ha respondido la comunidad internacional al caso de Alexander Díaz Rodríguez?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación por el caso de Alexander Díaz Rodríguez. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha mantenido un seguimiento diplomático constante, incluyendo visitas y evaluaciones para una posible visa humanitaria. Además, el caso ha generado repercusión en medios internacionales, como el diario español ABC, que destacó su deterioro físico, y ha sido objeto de campañas de recaudación de fondos para ayudarlo tras su liberación.
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¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba tras el 11J?
En Cuba, más de 1,200 presos políticos permanecen encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, según organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders. A pesar de algunas liberaciones parciales, la represión y el hostigamiento hacia ex presos políticos continúan, evidenciando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.