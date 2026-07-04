Ex preso político Alexander Díaz Rodríguez denuncia secuestro, golpiza y simulacros de ejecución

El ex preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez, uno de los condenados tras las protestas del 11 de julio de 2021, denunció haber sido secuestrado, golpeado y sometido a simulacros de ejecución por agentes de la Seguridad del Estado cuando se dirigía a una actividad en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

El testimonio fue difundido por la organización Prisoners Defenders en un video publicado en Facebook.

Según relató el propio Alexander, permaneció casi tres días incomunicado y fue trasladado entre distintas unidades policiales, el monte, la playa y una unidad en el municipio habanero de Mariano.

«Me secuestraron. Me desnudaron. Me golpearon. Me apuntaron con una pistola simulando una ruleta rusa», declaró el ex preso en el video.

Junto a Alexander fue detenido también José Elías González Agüero, coordinador nacional en funciones del PUNCLI (Partido de Unidad Nacional de Cuba Libre), cuyo paradero se desconoció durante la detención.

Al ser liberado, Alexander se encontraba en condiciones precarias: tuvo que esperar a que un amigo lo recogiera en La Habana para poder bañarse y comer algo por primera vez en casi tres días.

«Conmigo hicieron una tortura que yo no veía ni por televisión hace 50 años, tortura de Irán, tortura esa que esa gente tiene que pagar. No sé por qué lo impune, hermano», expresó con visible angustia.

Esta nueva detención ocurre apenas meses después de que Alexander fuera liberado el 12 de abril de 2026, tras cumplir íntegramente una condena de cinco años por los delitos de «sedición» y «desacato», sin recibir ningún tipo de clemencia.

Durante su encarcelamiento en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, su estado físico se deterioró de forma alarmante: ingresó pesando 81 kilogramos y salió con apenas 37 kilogramos.

Desarrolló cáncer de tiroides —diagnosticado en octubre de 2022—, hepatitis B, anemia y desnutrición severa, sin recibir tratamiento oncológico adecuado.

El dramático deterioro físico de Alexander fue portada del diario español ABC en abril de 2026 y generó repercusión internacional.

El 1 de junio de 2026, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó a Alexander en Artemisa, en un gesto que evidenció el seguimiento diplomático a su caso.

La nueva detención se enmarca en el patrón sistemático de hostigamiento del régimen cubano contra ex presos políticos del 11J que mantienen contacto con diplomáticos extranjeros o participan en actividades de la sociedad civil.

Alexander es uno de los más de 1,000 cubanos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.

Fue arrestado en Cárdenas, Matanzas, y las autoridades cubanas rechazaron reiteradamente sus solicitudes de licencia extrapenal por considerarlo, en su propio lenguaje, «contrarrevolucionario».

«Hermano, estoy con un sentimiento de río, un dolor hermano, que esto me pasó a mí», concluyó Alexander en su testimonio, con la voz quebrada.