Mike Hammer visita al expreso político Alexander Díaz y lanza un mensaje al régimen cubano

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este lunes personalmente al expreso político Alexander Díaz Rodríguez en Artemisa y exigió públicamente la liberación de todos los presos del 11J, en un gesto diplomático que ocurrió mientras agentes de la Seguridad del Estado vigilaban el entorno del exrecluso desde las esquinas cercanas.

La Embajada de EE.UU. en Cuba publicó un video de la visita con un mensaje directo al régimen: «Visitamos al recién liberado preso político Alexander Díaz Rodríguez en Artemisa para saber lo que ha sufrido y de su actual situación. Muchísimos presos políticos siguen injustamente encarcelados por expresarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. Es insólito que cinco años después sigan sufriendo ellos y sus familias. ¡Libérenlos!»

El propio video documenta la presencia de agentes de la Seguridad del Estado apostados en las esquinas del lugar donde se encontraba Díaz Rodríguez, una vigilancia que el régimen mantiene sobre él incluso a más de un mes de su liberación.

Díaz Rodríguez, de 45 años y oriundo de Cárdenas, Matanzas, fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años de prisión por «sedición» y «desacato».

Cumplió la condena íntegramente en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, sin recibir clemencia alguna del régimen, y fue liberado el 12 de abril de 2026.

Al salir, su estado físico era devastador: había pasado de pesar 81 kilos a apenas 37, con diagnóstico de cáncer de tiroides y hepatitis B, y con denuncias de celdas de castigo, palizas y abandono médico sistemático.

«Fueron muy duros, muy duros para mí. He pasado unas cuantas cosas con convicción de mis principios y mis delitos, varias celdas de castigo, que fueron bastantes, un promedio de 11 o 12 celdas de castigo plantado y mucho maltrato físico y verbal», declaró el propio Díaz Rodríguez tras su liberación.

A más de un mes de salir de prisión, su situación seguía siendo crítica: sin hogar estable, sin posibilidad de trabajar y bajo vigilancia constante.

«Salí en condiciones extremas. Tengo que pagar una renta, no me dan trabajo, me persigue la Seguridad del Estado, me he puesto enfermo, salí con cáncer», explicó el propio Alexander en un video difundido en mayo.

La visita de este lunes representa una escalada en el compromiso diplomático de Washington con su caso, que comenzó cuando Hammer lo llamó por teléfono el 24 de abril tras ver las impactantes imágenes publicadas en portada por el diario ABC de España, que lo mostraban en estado esquelético.

En aquella ocasión, la Embajada declaró: «Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable. Estados Unidos seguirá insistiendo que se liberen todos los que siguen injustamente encarcelados».

El caso de Díaz Rodríguez se ha convertido en símbolo del trato que el régimen cubano dispensa a los presos políticos del 11J, cuyas protestas fueron las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.

A febrero de 2026, la organización Prisoners Defenders documentaba 1,214 presos políticos en Cuba, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel negaba en entrevista con NBC la existencia de presos políticos en la isla.