Denuncian robo de equipos de energía en Matanzas con el mismo modus operandi

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Una residente de Matanzas denunció este sábado en Facebook dos robos de equipos EcoFlow ocurridos en su entorno inmediato, ambos con idéntico patrón: los ladrones se valen de pretextos para distraer a las víctimas y sustraer los equipos mientras están desprevenidas.

El primer caso ocurrió esta mañana. Un desconocido se presentó en casa de unos familiares de la autora, ancianos de más de 80 años, con el pretexto de pedir un vaso de agua.

Mientras la señora iba a buscarlo, los delincuentes entraron al inmueble y se llevaron una batería extra del EcoFlow.

Ya se disponían a llevarse la segunda unidad cuando fueron sorprendidos y huyeron sin ser capturados.

El segundo caso había ocurrido días antes en una ferretería ubicada frente a su vivienda.

Según relató, una mujer entretuvo a la dependiente del establecimiento mientras un cómplice aprovechaba la distracción para robar el EcoFlow.

«Cada día más denuncias de robos y muy pocas son resueltas», escribió la autora de la publicación.

Captura de Facebook

La denuncia generó decenas de reacciones en redes sociales, con numerosos cubanos reportando situaciones similares.

Una comentarista señaló que con el mismo método le robaron a su madre, anciana de 86 años: «La siguieron hasta el dormitorio donde estaban los teléfonos. Por suerte, no había cerrado la reja, y cuando lograron su objetivo se marcharon. Si llega a cerrar la reja, la matan para salir. Es triste, muy triste».

Otra persona advirtió que los delincuentes han sofisticado sus técnicas: «A veces vienen con mujeres y niños pequeños para sensibilizar a las víctimas, incluso a veces vienen con ancianos para de algún modo dramatizar la situación, y no nos damos cuenta de que ya de antemano las víctimas fueron vigiladas y calculadas».

Desde Cárdenas, otra comentarista alertó sobre una variante del mismo esquema: «Una mujer llama a las puertas pidiendo ayuda y cuando abres, te asaltan y te roban. Yo no abro mi reja en todo el santo día, y de noche menos».

La respuesta policial también fue objeto de críticas. Una usuaria denunció que «tras dos horas de haber realizado la oportuna denuncia, no había aparecido la guardia operativa».

Otra fue más directa: «La delincuencia hace y deshace y la policía, ajena. Párate con todo tu derecho ciudadano y di en la esquina de tu casa que la gestión gubernamental es fallida, y verás cómo aparece rimbombante la policía revolucionaria».

Este patrón de robos no es nuevo en la provincia. En abril, ladrones entraron a la casa de un anciano de 87 años en Perico mientras dormía y le sustrajeron un equipo EcoFlow junto a dos paneles solares.

En febrero, un robo a plena luz del día en Cárdenas desató la indignación en redes sociales.

Los equipos EcoFlow se han convertido en objetivo prioritario de la delincuencia cubana por su altísimo valor —entre 499 y más de 1,600 dólares— y su utilidad vital ante los apagones que afectan al país entre seis y 12 horas diarias.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en Cuba, un aumento del 115% respecto a 2024, siendo los robos el delito más frecuente con 1,536 casos.

La autora de la publicación vinculó el fenómeno a la crisis estructural del país: «La miseria material es el caldo de cultivo de la miseria humana. Hogares desestructurados que son cómplices de las fechorías, porque si no trabajan no pueden mantener, con el costo de la vida hoy en Cuba, vestuario ni fiestas, por no decir alimentación».

Una comentarista resumió el alcance del problema: «Esto que está sucediendo en Cuba solo tiene un nombre: degradación de la sociedad cubana en todos sus aspectos, y cada día aumenta más. Desde el cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí».