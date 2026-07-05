Cantante española Pastora Soler explica lo cara que le costó la famosa foto comiendo langosta junto a Mariela Castro

La cantante española Pastora Soler ha explicado en días recientes el origen de la foto viral que la mostró, durante su visita a Cuba en 2018, compartiendo mesa y langostas con Mariela Castro, hija de Raúl Castro.

La cantante fue invitada a la isla para participar en las Jornadas contra la Violencia de Género y el 30 aniversario del CENESEX -el Centro Nacional de Educación Sexual dirigido por la propia Mariela- en un momento en que Cuba debatía la inclusión del matrimonio igualitario en su nueva Constitución.

Pastora Soler cuenta que acudió sin cobrar, motivada por su vínculo con el colectivo LGTBI cubano, cuyos locales de ambiente transformista llevaban tiempo usando sus canciones.

Sin embargo, lo que no podía imaginar es lo cara que le saldría la aventura.

«Me tendieron una trampa», aseveró en entrevista para el programa de Televisión Española "El Perro Andaluz" la artista sevillana, quien además del hecho en sí repasó las consecuencias que aquella imagen tuvo para su carrera y su bienestar emocional.

«Yo soy turista, vengo aquí, me están agasajando porque yo he venido a formar parte de algo sin cobrar», declaró en el programa, rememorando cómo vivió la comida que se acabó convirtiendo en un problema para ella.

El episodio que lo cambió todo ocurrió en un almuerzo celebrado en un lujoso ático frente al Malecón habanero, que funcionaba como paladar privada.

La imagen, que se volvió viral, fue borrada del perfil en que fue publicada en redes, pero inició un largo periplo por medios de prensa independientes cubanos y no paró hasta aparecer en la prensa española (Foto: Facebook Ydalgo Martínez)

Allí, junto a otras personalidades -entre ellas la entonces diputada transexual del PSOE Carla Antonelli- apareció Mariela Castro y les sirvieron langosta.

Pastora Soler reconoció su desconocimiento sobre el peso simbólico de ese marisco en Cuba.

«A mí me plantan en esa comida con Mariela Castro al lado, poniéndome langosta, que tampoco sabía yo que la langosta era algo tan controvertido, que los cubanos tienen prohibido comer langosta», relató.

Uno de los comensales fotografió la escena y la imagen se difundió en redes sociales con rapidez.

«Me tendieron una trampa, porque en realidad yo sabía muy bien lo que tenía que hacer», afirmó la cantante, que apenas dos días después tenía previsto cruzar a Miami para ofrecer un concierto el 1 de diciembre de 2018, dentro de su gira La Calma.

Sin embargo, tras difundirse la foto, el concierto de Miami fue cancelado por el equipo productor ante la presión de la comunidad cubana en esa ciudad.

Las consecuencias personales fueron igualmente duras.

«Me quedé traumatizada porque creo que es la primera vez en mi vida que he tenido haters... Yo me tuve que quitar las redes sociales, me tuve que quitar los mensajes privados de Facebook porque me llamaban de todo», confesó en el programa.

«Comunista, roja, perra, o sea, de todo.... Me han dicho de todo a raíz de eso», detalló.

«Fíjate tú que quité eso de mi cabeza, aunque todavía me mandan mensajitos diciéndome de todo», relató, precisando que, tantos años después, todavía arrastra las consecuencias de esa foto.

En "El Perro Andaluz", la artista cerró el episodio con una declaración que arrancó carcajadas en el plató:

«Y a mí ni me gusta la langosta. [...] A mí me gustan las gambitas, las quisquillas, los camarones. [...] Yo creo que ni comí langosta ese día».

La primera aclaración data del mismo 2018

El 2 de diciembre de 2018, Pastora Soler publicó un comunicado en Facebook en el que aclaró su posición.

"Quiero dejar muy claro que mi intervención en Cuba solo atendió a una acción solidaria y desinteresada económicamente, con el único objetivo de ofrecer mi música en apoyo a un colectivo que siempre ha sido maltratado», dijo entonces.

En ese texto también precisó que no había sido ella quien canceló el concierto de Miami, sino el promotor, y dejó la puerta abierta a regresar:

«En ningún caso he suspendido el concierto de Miami, y estaré encantada, más ahora si cabe, de volver ante ese público que siempre me ha demostrado tanto amor».

Sin embargo, tal regreso no se ha concretado. Casi ocho años después del incidente, Pastora Soler no ha vuelto a Miami.

Es sabido que la langosta es en Cuba un símbolo de la desigualdad del régimen: inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos, mientras la élite política la consume con total normalidad.

La imagen de la hija de Raúl Castro disfrutando de ese manjar junto a una artista española invitada por el régimen fue percibida entonces -y lo sería todavía más hoy- como una muestra de privilegio que contrasta con la escasez crónica que padece el pueblo cubano.