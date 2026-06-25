Mariela Castro llama a las mujeres a apoyar las nuevas medidas económicas

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) celebró este miércoles su pleno nacional con un objetivo declarado: movilizar a las mujeres de la isla en respaldo al paquete de medidas económicas anunciado por el régimen, según informó el canal estatal Canal Caribe.

Al encuentro asistió Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la FMC, junto a integrantes del secretariado y representantes de todos los territorios del país.

«Todos los temas que dentro de las políticas que se han desarrollado, la Federación ha estado siempre ahí adentro», dijo Mariela Castro.

Y continuó: «Ahora hay una tarea muy importante que es poder dialogar con nuestro pueblo constantemente esclareciendo todas las nuevas medidas».

El pleno se produce días después de que el régimen aprobara un paquete de 176 medidas económicas y sociales organizadas en 23 ejes, considerado el mayor intento de reforma estructural desde el Período Especial de los años noventa.

Entre las medidas figuran la autorización de banca privada bajo supervisión del Banco Central, la eliminación gradual de la libreta de racionamiento, la sustitución de subsidios universales por ayudas focalizadas y la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas.

El Comité Central del PCC aprobó el programa el 17 de junio en sesión extraordinaria, y el Consejo de Estado lo constató al día siguiente. Este mismo miércoles, el Consejo de Ministros analizaba la implementación de esas transformaciones.

Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, diputada a la Asamblea Nacional y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, participó el martes en la reinauguración de la Consejería Nacional de la FMC en La Habana, un evento en el que también estuvo presente Amarelle Boué.

La FMC actúa como correa de transmisión entre el partido único y la población femenina del país. Su secretaria general forma parte del Buró Político, lo que refleja la integración orgánica entre la organización y el PCC.

Cuba atraviesa una crisis económica severa marcada por apagones masivos, escasez de combustible y alimentos, inflación desbordada y un éxodo poblacional sin precedentes. El régimen busca que sus organizaciones de masas —entre ellas la FMC, la Central de Trabajadores de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución— legitimen y difundan las reformas entre la población.

Amarelle Boué había declarado en el Pleno Extraordinario del PCC del 18 de junio que «ni hay estado fallido ni colapso», aunque reconoció una «situación económica muy fuerte» que, a su juicio, exige cambios urgentes.