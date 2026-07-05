Mojtaba Jamenei, el nuevo ayatolá, no aparece en el funeral de su padre

Vídeos relacionados:

Mojtaba Jamenei, designado tercer líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, brilló por su ausencia este domingo en las multitudinarias ceremonias fúnebres celebradas en Teherán, donde sí estuvieron presentes sus tres hermanos y miles de dolientes llegados de todo el país.

La ceremonia tuvo lugar en la Gran Mosalla del Imán Jomeini de Teherán, donde los tres hijos del ayatolá Alí Jamenei presentes en el funeral —Mostafa, Meysam y Masoud— rezaron junto a los ataúdes de su padre y otros cuatro familiares fallecidos en el mismo ataque del 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta que acabó con la vida del líder supremo, su hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses.

Mojtaba no ha aparecido en público desde aquel día. Según fuentes cercanas a su círculo íntimo citadas por Reuters, el nuevo líder supremo resultó gravemente herido en el ataque: su rostro quedó desfigurado y sufrió lesiones severas en una o ambas piernas. A eso se suma que Israel lo ha declarado públicamente como un objetivo militar, lo que agrava las preocupaciones de seguridad en torno a cualquier aparición pública.

La expectativa entre los asistentes era alta. Una joven doliente entrevistada por la agencia semioficial Tasnim expresó su decepción: «Hasta el último momento, antes de que comenzara la oración, no dejé de decir a quienes me rodeaban que esperaba que viniera él mismo. Ese era nuestro único deseo».

Mojtaba fue designado nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos el 8 y 9 de marzo de 2026, con 88 clérigos votando su nombramiento. Desde entonces, solo ha emitido comunicados escritos sin dejarse ver.

En el funeral sí participaron el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf. La televisión estatal mostró a Masoud Jamenei llorando y secándose las lágrimas con una keffiyeh mientras un imán recitaba las oraciones.

La afluencia popular fue masiva: la red de metro de Teherán registró 7 millones de viajes desde la noche del sábado hasta la mañana de este domingo, con multitudes que ondeaban banderas con consignas de venganza contra Estados Unidos e Israel.

El régimen cubano envió al ministro de Educación Superior Walter Baluja García como jefe de la delegación oficial a los funerales, en un gesto de solidaridad con Teherán que reafirma la alianza histórica entre ambos gobiernos.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que se prolongó aproximadamente 110 días, causó más de 3,000 muertos y destruyó infraestructuras militares y civiles por valor de miles de millones de dólares. El acuerdo de paz alcanzado el 14 de junio de 2026 incluye el desbloqueo de activos iraníes retenidos en el extranjero y exenciones de sanciones financieras. El presidente Donald Trump declaró al sitio Axios que las negociaciones de paz se suspendieron durante una semana precisamente por los actos del funeral.

Tras la ceremonia de este domingo en Teherán, los restos de Jamenei serán trasladados a Qom el martes, luego a las ciudades santas chiitas de Nayaf y Kerbala en Irak el miércoles, y finalmente a Mashhad, donde está previsto su entierro el 9 de julio junto a la tumba de un imán chiita medieval.