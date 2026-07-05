Cubano escuchó hablar del "bloqueo", intervino y dejó una contundente respuesta: "Yo viví esa realidad"

Vídeos relacionados:

Un cubano residente en Uruguay protagonizó un intercambio espontáneo en un comercio de Maldonado que terminó convirtiéndose en un video ampliamente compartido en redes sociales, tras responder con sus propias vivencias a un cliente que atribuía todos los problemas de Cuba al embargo de Estados Unidos.

El episodio fue relatado por el creador de contenidos Eddy Reflexiona en un video publicado el 28 de junio en su canal de YouTube. Al cierre de esta semana, la grabación acumulaba cerca de 4.000 visualizaciones y más de 400 reacciones positivas.

Según explicó, la conversación surgió mientras compraba queso para preparar una pizza. En el establecimiento escuchó a un cliente uruguayo hablar con una trabajadora cubana sobre las dificultades que enfrentan los deportistas de la isla. Cuando el hombre afirmó que todos los problemas del país eran consecuencia del embargo estadounidense, Eddy decidió intervenir.

«Con todo respeto, discúlpeme por meterme en la conversación, pero soy cubano y quiero contar lo que viví», recordó haber dicho antes de exponer su experiencia.

Su principal argumento fue que las mayores restricciones que sufrió en Cuba no provenían de Estados Unidos, sino de las políticas del propio Estado cubano.

«El único bloqueo que existía en Cuba lo ha tenido siempre la dictadura castrista y el Partido Comunista hacia el pueblo cubano», afirmó.

Medicinas, hoteles y restricciones internas

Para respaldar su posición, Eddy citó varias experiencias personales vividas antes de emigrar a Uruguay hace siete años.

Recordó las dificultades para acceder a medicamentos, señalando que, mientras en Uruguay pudo obtener tratamiento a través del sistema de salud o comprarlo libremente en farmacias, en Cuba muchas veces esos fármacos no estaban disponibles para la población.

También aseguró que existían farmacias destinadas a extranjeros donde sí podían encontrarse determinados medicamentos, pero a las que los ciudadanos cubanos no tenían acceso, incluso si disponían de divisas enviadas por familiares desde el exterior.

Otro de los ejemplos mencionados fue la prohibición que durante años impidió a los cubanos hospedarse en numerosos hoteles destinados al turismo internacional, una política que el Gobierno eliminó oficialmente en 2008.

El creador de contenido también afirmó que, al desplazarse desde Santiago de Cuba hacia La Habana, fue detenido por la policía debido a las restricciones migratorias internas vigentes entonces, y recordó que relacionarse con turistas extranjeros podía acarrear sanciones.

Como muestra de las dificultades que enfrentaban incluso deportistas de alto rendimiento, mencionó al expelotero santiaguero Norge Luis Vera, de quien dijo haberlo visto trasladarse en bicicleta a sus entrenamientos pese a representar a Cuba en competencias internacionales.

Una conversación sin confrontación

Según relata Eddy, el intercambio transcurrió en un tono respetuoso y terminó sin incidentes. Posteriormente decidió compartir la experiencia en YouTube para exponer, desde su perspectiva, aspectos de la vida cotidiana en Cuba que considera poco conocidos fuera de la isla.

«Cuba es gobernada por una dictadura que bloquea al cubano de a pie. Ese es el verdadero bloqueo que hay», resumió en el video.

Al concluir su reflexión, destacó que poder expresar libremente sus opiniones en Uruguay constituye una diferencia fundamental respecto a la realidad que, según afirma, vivió en Cuba.

«Vuelvo y repito, esto sencillo que estoy haciendo acá, opinar y hablar con usted, nosotros no podemos hacerlo en Cuba», señaló.

Una comunidad cubana en crecimiento

El testimonio de Eddy se produce en un contexto de crecimiento de la emigración cubana hacia Uruguay, país que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes abandonan la isla.

Su mensaje también se suma a otras intervenciones de cubanos residentes en el exterior que han cuestionado públicamente la narrativa oficial sobre las causas de la crisis cubana. Entre ellas destaca la influencer Anna Bensi, quien en marzo de este año publicó un video viral en el que sostuvo que «el único bloqueo real en Cuba es el de ustedes contra el estómago del pueblo».