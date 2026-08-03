Tras polémica, Presidencia de Colombia explica por qué un exviceministro estuvo junto a Petro durante su visita a Cuba

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas y Digitales de la Presidencia de Colombia, Andrés Camilo Hernández Ramírez, salió este lunes a responder la polémica generada por la presencia del exviceministro Andrés López durante la reciente visita oficial del presidente Gustavo Petro a Cuba, realizada entre el 31 de julio y el 1 de agosto.
Las explicaciones llegaron después de que la periodista Diana Saray cuestionara públicamente en la red social X el papel de López en el viaje, al recordar que el exfuncionario ya no ocupa ningún cargo en el Gobierno.
«¿En calidad de qué acompañó el exviceministro Andrés López al presidente Petro en su viaje a Cuba? Si ya no es funcionario, ¿por qué formó parte de la comitiva que acompañó al presidente?», escribió la comunicadora.
En respuesta, Hernández Ramírez negó que López integrara la delegación oficial y aseguró que su presencia en la isla obedecía a motivos personales.
«El exviceministro Andrés López no viajó en la comitiva presidencial. Él ya estaba en Cuba por razones personales que desconozco, pues es un ciudadano libre que puede viajar», afirmó.
El funcionario explicó que el exviceministro únicamente solicitó asistir al encuentro que Petro sostuvo con estudiantes colombianos de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), petición que, según dijo, fue autorizada de manera puntual.
«Me solicitó estar en el evento de los estudiantes y así le permití su ingreso. Nada más», precisó.
Una explicación que no apaga las dudas
La aclaración, sin embargo, no ha cerrado la controversia debido al reciente historial político de López.
El exviceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones renunció al cargo el 2 de junio de 2026 en medio de cuestionamientos por una presunta participación en política a favor de la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalición política de Petro.
De acuerdo con La Silla Vacía, López reconoció que dejó el Gobierno tras conversar con el mandatario para incorporarse a la estrategia digital de la campaña de Cepeda, aunque negó desempeñar un papel activo en ella.
Semanas después de su salida, medios colombianos informaron que el exfuncionario aspiraba a regresar al mismo viceministerio que había abandonado, circunstancia que ha alimentado las interrogantes sobre su cercanía con el círculo presidencial.
El último viaje de Petro antes de dejar el poder
La polémica se produjo durante el último viaje internacional de Gustavo Petro como presidente de Colombia, pocos días antes de entregar el poder, el próximo 7 de agosto.
En La Habana, Petro fue recibido por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución y sostuvo un encuentro con estudiantes colombianos de la ELAM, una institución vinculada a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, proceso en el que Cuba actuó como país garante.
La visita también estuvo marcada por el inminente cambio de rumbo en la política exterior colombiana. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá las relaciones diplomáticas con Cuba a partir del 7 de agosto.
Su vocera, Carolina Gómez, cuestionó el viaje de Petro y aseguró, según Infobae Colombia, que «no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos».
Por su parte, De la Espriella justificó el futuro quiebre diplomático con una declaración contundente: «En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías», anticipando un giro radical en las relaciones entre Bogotá y La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la visita de Gustavo Petro a Cuba y la polémica en Colombia
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue polémica la presencia del exviceministro Andrés López en el viaje de Petro a Cuba?
La polémica surgió porque Andrés López, exviceministro, ya no ocupa un cargo oficial en el gobierno, pero fue visto acompañando al presidente Petro en su viaje a Cuba. Según la Presidencia de Colombia, López estaba en Cuba por motivos personales y su asistencia a un evento con estudiantes de la ELAM fue autorizada específicamente.
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¿Qué objetivos tenía la visita de Gustavo Petro a Cuba?
La visita de Gustavo Petro a Cuba tenía como objetivo mostrar solidaridad política con el régimen de La Habana y agradecer el papel de la isla en el proceso de paz colombiano. La agenda también incluyó temas económicos y de cooperación, en un contexto de inminente ruptura de relaciones diplomáticas bajo el próximo gobierno colombiano.
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¿Qué cambios se esperan en la política exterior de Colombia tras la elección de Abelardo De la Espriella?
Se espera un cambio radical en la política exterior de Colombia con Abelardo De la Espriella, quien anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, calificándolas de "tiranías". Esta decisión marcará un giro significativo respecto al acercamiento que mantuvo Gustavo Petro durante su mandato.
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¿Cómo ha reaccionado Cuba ante el anuncio de ruptura diplomática por parte de Colombia?
Cuba calificó la decisión de Abelardo De la Espriella de romper relaciones diplomáticas como "injustificada" y acusó al presidente electo de actuar bajo la influencia de Estados Unidos. Esta ruptura representará el tercer quiebre diplomático en la historia reciente entre ambos países.
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¿Qué implicaciones tiene la visita de Petro a Cuba para el contexto político en la isla?
La visita de Petro a Cuba adquiere un fuerte simbolismo político al ser un gesto de despedida y solidaridad hacia un régimen en aislamiento internacional, en un momento de crisis económica y social en la isla. Este viaje contrasta con el enfoque del nuevo gobierno colombiano que busca romper relaciones con la dictadura cubana.
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