Tras polémica, Presidencia de Colombia explica por qué un exviceministro estuvo junto a Petro durante su visita a Cuba

El coordinador de Comunicaciones Estratégicas y Digitales de la Presidencia de Colombia, Andrés Camilo Hernández Ramírez, salió este lunes a responder la polémica generada por la presencia del exviceministro Andrés López durante la reciente visita oficial del presidente Gustavo Petro a Cuba, realizada entre el 31 de julio y el 1 de agosto.

Las explicaciones llegaron después de que la periodista Diana Saray cuestionara públicamente en la red social X el papel de López en el viaje, al recordar que el exfuncionario ya no ocupa ningún cargo en el Gobierno.

«¿En calidad de qué acompañó el exviceministro Andrés López al presidente Petro en su viaje a Cuba? Si ya no es funcionario, ¿por qué formó parte de la comitiva que acompañó al presidente?», escribió la comunicadora.

En respuesta, Hernández Ramírez negó que López integrara la delegación oficial y aseguró que su presencia en la isla obedecía a motivos personales.

«El exviceministro Andrés López no viajó en la comitiva presidencial. Él ya estaba en Cuba por razones personales que desconozco, pues es un ciudadano libre que puede viajar», afirmó.

El funcionario explicó que el exviceministro únicamente solicitó asistir al encuentro que Petro sostuvo con estudiantes colombianos de Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), petición que, según dijo, fue autorizada de manera puntual.

«Me solicitó estar en el evento de los estudiantes y así le permití su ingreso. Nada más», precisó.

Una explicación que no apaga las dudas

La aclaración, sin embargo, no ha cerrado la controversia debido al reciente historial político de López.

El exviceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones renunció al cargo el 2 de junio de 2026 en medio de cuestionamientos por una presunta participación en política a favor de la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalición política de Petro.

De acuerdo con La Silla Vacía, López reconoció que dejó el Gobierno tras conversar con el mandatario para incorporarse a la estrategia digital de la campaña de Cepeda, aunque negó desempeñar un papel activo en ella.

Semanas después de su salida, medios colombianos informaron que el exfuncionario aspiraba a regresar al mismo viceministerio que había abandonado, circunstancia que ha alimentado las interrogantes sobre su cercanía con el círculo presidencial.

El último viaje de Petro antes de dejar el poder

La polémica se produjo durante el último viaje internacional de Gustavo Petro como presidente de Colombia, pocos días antes de entregar el poder, el próximo 7 de agosto.

En La Habana, Petro fue recibido por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución y sostuvo un encuentro con estudiantes colombianos de la ELAM, una institución vinculada a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, proceso en el que Cuba actuó como país garante.

La visita también estuvo marcada por el inminente cambio de rumbo en la política exterior colombiana. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá las relaciones diplomáticas con Cuba a partir del 7 de agosto.

Su vocera, Carolina Gómez, cuestionó el viaje de Petro y aseguró, según Infobae Colombia, que «no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos».

Por su parte, De la Espriella justificó el futuro quiebre diplomático con una declaración contundente: «En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías», anticipando un giro radical en las relaciones entre Bogotá y La Habana.