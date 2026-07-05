Guyana suma respaldo a pedido de elecciones libres y apertura económica en Cuba

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La Cámara de Comercio Latinoamericana de Guyana (LAGCC) respaldó este domingo la posición del gobierno guyanés sobre la crisis cubana, sumándose al llamado oficial para que el futuro de la isla se decida mediante elecciones libres y justas, y defendiendo además reformas económicas orientadas al mercado como vía para impulsar el desarrollo del país.

El pronunciamiento llega apenas dos días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana publicara un comunicado en el que sostuvo que «la solución a la situación actual debe basarse en la voluntad del pueblo cubano y fundamentarse en los valores universales, el Estado de derecho, el derecho humanitario, la transparencia y la buena gobernanza», según información de la agencia Efe.

En un comunicado divulgado este domingo y difundido por Guyana Chronicle, la LAGCC expresó su respaldo a la postura del gobierno del presidente Irfaan Ali y afirmó que la apertura económica, acompañada de instituciones sólidas y respeto al Estado de derecho, constituye un elemento clave para el crecimiento sostenible.

«La liberalización económica, cuando se combina con el estado de derecho, la transparencia, la buena gobernanza y las instituciones sólidas, ha demostrado invariablemente su capacidad para atraer inversiones, impulsar la innovación, expandir los sectores productivos, crear empleos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», afirmó el presidente del Consejo de Administración de la Cámara, el Dr. Youni Anthony Abdul.

La organización también destacó el potencial económico de Cuba si se impulsan cambios estructurales.

«Ampliar las oportunidades económicas mediante reformas orientadas al mercado, una mayor participación comercial y una mayor integración al comercio internacional pueden liberar ese potencial y fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo», señala el comunicado.

Guyana mantiene su presión sobre La Habana

La posición expresada por Georgetown el viernes no constituye un hecho aislado. En mayo de este año, durante la Cumbre del Escudo de las Américas organizada por el presidente Donald Trump, Irfaan Ali defendió la necesidad de una transición que permita a los cubanos acceder a mayores niveles de prosperidad y democracia.

«Debe haber diálogo, pero esos cambios deben conducir a la mejora del pueblo cubano. Deben conducir a mejores condiciones para el pueblo de Cuba, deben conducir a una sociedad en la que se celebre el estado de derecho, en la que se celebre la democracia, en la que se celebre la libertad», declaró entonces en una entrevista con Fox News.

Guyana no ha sido el único país caribeño en adoptar una posición crítica respecto al sistema político cubano. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó en febrero pasado que no respaldaría «una dictadura en Cuba… o en cualquier otro lugar», durante su participación en el mismo foro regional.

Un debate que divide al Caribe

Las declaraciones de Guyana y Trinidad y Tobago contrastan con la postura tradicional de la Comunidad del Caribe (Caricom), bloque regional del que ambos países forman parte y que históricamente ha abogado por el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba.

Esa diferencia volvió a quedar de manifiesto este fin de semana, cuando el Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe instó a los líderes de Caricom a exigir el fin del embargo durante la cumbre de jefes de Gobierno que comenzó este domingo en Santa Lucía y se extenderá hasta el 8 de julio.

El respaldo de la principal organización empresarial latinoamericana de Guyana añade un nuevo componente al debate regional sobre Cuba, al combinar el llamado a elecciones libres con la defensa de reformas económicas de mercado como parte de una eventual transformación de la isla.