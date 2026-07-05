Protesta en Mantilla: Más de dos meses sin agua, «un tanque pequeño... cuesta 2500 pesos; una pipa, 40 mil»

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Vecinos del barrio de Mantilla, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, bloquearon este domingo la Calzada de Managua para exigir agua potable tras más de dos meses sin recibir suministro regular, con temperaturas que sobrepasaban los los 30°C.

La protesta fue difundida a través del grupo comunitario «Somos Mantilla (Grupo Oficial)» en Facebook, por Radimir Galán Rodríguez; y sobre sus causas publicó un post la profesora y exvecina de la zona Gretel Lobelle: «88°F de temperatura. Hace más de dos meses que no entra el agua en Mantilla. Un tanque pequeño de agua de pozo cuesta 2500 pesos; una pipa, 40 mil», escribió.

Captura de FB/Gretel Lobelle

Lobelle describió con crudeza los mecanismos de supervivencia que han adoptado los habitantes del barrio: «Muchos me preguntan cómo subsiste la gente, con ladrones de agua, metros y metros de mangueras desde las zonas que sí llega, cargando de gente que tiene pozos de toda la vida. La gente ya se acostumbró a sobrevivir guardando el agua en lo que aparezca».

Se trata de un barrio con décadas de carencias acumuladas. «Es un barrio periférico, de gente humilde, ese pueblo profundo que he vivido en carne propia», señaló Lobelle, quien también recordó que Mantilla contó con agua de acueducto y red pluvial en el año 2000, infraestructura que desde entonces se ha deteriorado sin reposición.

La protesta de este domingo no surgió de la nada. El 7 de junio, Mantilla ya llevaba siete días consecutivos sin agua y los vecinos corrieron desesperados a llenar cualquier recipiente cuando llegó una pipa. Antes, el 2 de abril, una residente había denunciado un salidero en la calle Progreso que mezclaba agua con basura acumulada, ante la inacción de la empresa estatal Aguas de La Habana. Y el 12 de marzo, el barrio ya había protagonizado cacerolazos y bloqueos de calles en el contexto de los apagones prolongados.

Tras el bloqueo de este domingo en la Calzada de Managua, las autoridades habrían enviado dos o tres pipas al barrio. Los vecinos, sin embargo, señalan que eso no resuelve el problema de fondo. Lobelle fue escéptica pero comprensiva con quienes salieron a la calle: «Lo más probable es que pondrán un poco de agua. Una protesta no es algo que ya mueva a los gobernantes, pero al menos ese cordón de personas se manifiestan seres humanos, y por un rato dejan de sentirse animales en supervivencia».

La situación de Mantilla es un reflejo de un colapso hídrico que afecta a toda la capital. Más de 376,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable, y a nivel nacional unos 2,7 millones de cubanos sufren escasez, mientras varios millones tienen suministro intermitente. El 87% del sistema de abastecimiento depende de la red eléctrica, lo que significa que los apagones de hasta 22 horas diarias inutilizan directamente las bombas de agua en toda la isla.

En el mercado informal, las pipas privadas y las bombas ilegales alcanzan precios prohibitivos: las pipas de entre 8,000 y 10,000 litros se venden entre 18,000 y 26,000 pesos cubanos en La Habana, y las bombas ilegales conocidas como «ladrones de agua» llegan a costar hasta 36,000 pesos. En Mantilla, según Lobelle, una pipa alcanza los 40,000 pesos, cifra que supera incluso esos promedios y evidencia la profundidad de la crisis en este barrio.

Desde marzo de 2026, más de doce municipios de La Habana han protagonizado protestas similares con bloqueos de avenidas, cacerolazos y barricadas: El Cerro, Guanabacoa, Regla, Marianao, Playa, Luyanó, Diez de Octubre, Alamar, Boyeros, San Miguel del Padrón y Centro Habana, entre otros. La organización Cubalex documentó al menos 14 arrestos vinculados a estas movilizaciones. La respuesta del régimen ha sido, en todos los casos, el envío puntual de pipas bajo presión social, sin abordar las causas estructurales de un sistema hídrico en colapso.