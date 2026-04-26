"El que no roba no tiene agua": ONG denuncia mercado negro y crisis extrema en La Habana

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La ONG Food Monitor Program publicó una denuncia detallada sobre el colapso hídrico en La Habana, resumida en una frase: «El que no roba, no tiene agua».

El informe describe cómo el fallo del sistema eléctrico nacional destruyó la capacidad de bombeo de agua en la capital cubana.

Desde el apagón general de octubre de 2024, incluso zonas históricamente bien abastecidas como Centro Habana y La Habana Vieja pueden pasar semanas enteras sin recibir agua corriente.

Ante el abandono institucional, ha emergido un mercado negro estructurado en torno a dos soluciones ilegales: las bombas succionadoras conocidas como «ladrones de agua» y los camiones cisterna privados.

Los «ladrones» se venden en el mercado informal por hasta 36,000 CUP y funcionan succionando agua directamente de las tuberías comunes. El efecto es perverso: cuantos más vecinos los usan, menor es la presión para el resto, lo que obliga a más personas a adquirir uno para no quedarse sin nada.

«Como cada vez más personas los usan, la fuerza baja más… el que no roba, no tiene agua», recoge el testimonio de un residente citado por FMP.

Una vecina describió la situación de su barrio: «Todo febrero y marzo el agua ha estado con problemas… los vecinos que resuelven son los que se compran un ladrón de agua».

La alternativa son las pipas privadas, cuyo precio oscila entre 18,000 y 26,000 CUP por una carga de entre 8,000 y 10,000 litros, según documenta la ONG.

El mercado negro del agua en Cuba incluye también a empleados de Acueducto y Alcantarillado que venden conexiones ilegales por sobornos y desvían pipas estatales.

Josefa, vecina de Centro Habana, relató a FMP la situación de su edificio: «Hemos estado hasta 15 días sin agua… hay muchos adultos mayores… usamos tanques interiores para resistir hasta una semana, pero si no llega hay que comprar pipas».

Y añadió: «Eso encarece todo y dificulta lavar, limpiar, vivir».

Recibir agua cada tres o cuatro días ya se percibe como «normal» entre los residentes de la capital.

La raíz del problema es estructural: el 87% del sistema de abasto de agua depende de la red eléctrica, lo que lo hace directamente vulnerable a los apagones crónicos que Cuba sufre desde 2022.

La crisis no es nueva ni exclusiva de La Habana. En Matanzas, el agua llegó a costar un peso por litro en el mercado negro, una estafa que golpeó duramente a los matanceros.

En Santiago de Cuba, residentes han recurrido a agua contaminada ante la inacción del Estado.

FMP describió el sistema en términos que no dejan lugar a interpretaciones: «El sistema se sostiene sobre salideros y una lógica de favores pagados para asegurar el suministro».

El día siguiente a la publicación del informe, las autoridades cubanas proyectaron la construcción de un nuevo pozo para paliar la situación hídrica en la capital, una medida que los propios habaneros consideran insuficiente frente a décadas de deterioro acumulado.