Menos accidentes laborales en Cuba en 2025, aunque el número de muertos es preocupante

Ambulancia en Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana (Imagen de referencia)

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Durante 2025, Cuba registró 664 accidentes de trabajo que dejaron un saldo de 701 trabajadores lesionados y 38 fallecidos, según el Informe Protección del Trabajo. Indicadores Seleccionados publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra supone una reducción de 271 siniestros respecto a 2024, año en que se contabilizaron 935 accidentes y 52 muertos, y continúa la tendencia descendente iniciada desde 2023, cuando se registraron 1,498 casos con 52 víctimas.

Sin embargo, la disminución en el número de hechos no ha ido acompañada de una mejora estructural en las condiciones de seguridad, y la accidentalidad persiste en prácticamente todos los sectores económicos del país.

Distribución territorial: La Habana concentra casi cuatro de cada diez casos

La distribución geográfica de los siniestros muestra diferencias marcadas entre provincias. La Habana acumuló 255 accidentes, equivalente a casi el 40 % del total nacional, lo que se explica por ser la provincia con mayor densidad poblacional -concentra el 18 % de la población cubana- y mayor número de centros de trabajo.

Le siguieron Holguín con 95 accidentes, Santiago de Cuba con 65, Guantánamo con 39, Granma con 35 y Camagüey con 31. Estas tres provincias más pobladas -La Habana, Santiago de Cuba y Holguín- reúnen el 37,2 % de los habitantes del país en apenas el 14,6 % del territorio nacional.

Los sectores más golpeados

Por ramas de actividad, las industrias manufactureras encabezaron el número de accidentes con 112 casos, seguidas por Salud Pública y Asistencia Social con 93, Transporte con 71, Comercio con 53 y Hoteles y Restaurantes con 48.

El panorama cambia al analizar los fallecidos.

La Construcción, que no figura entre los sectores con mayor cantidad de accidentes, fue el que registró el mayor número de muertes, con 10 trabajadores fallecidos. Le siguieron Electricidad, Gas y Agua; Comercio; y Transporte, con cinco muertos cada uno.

Esta disparidad evidencia que algunos sectores presentan menos incidentes pero de mayor gravedad, por el trabajo en alturas, la manipulación de equipos pesados o las instalaciones eléctricas.

Del total de 701 lesionados, 488 fueron hombres (cerca del 70 %) y 213 mujeres, una distribución vinculada a la mayor presencia masculina en sectores de alto riesgo como la construcción, la minería y el transporte.

Entre las trabajadoras, la mayor concentración de lesiones se registró en Salud Pública, Educación, Hoteles y Restaurantes y Comercio.

Casos que ilustran el patrón estructural

Las estadísticas tienen rostros concretos.

El 18 de junio pasado, dos trabajadores de Labiofam en Villa Clara -identificados como Luis Díaz «Yunior» y Eduardo- murieron asfixiados por gases tóxicos al limpiar un tanque de melaza sin medidas de seguridad.

Días antes, el electricista Osmani Rosales Núñez, de 39 años, murió electrocutado en Cárdenas, Matanzas, mientras reparaba una avería en condiciones de riesgo extremo.

En septiembre de 2025, Carlos Rafael López Ibarra, operador de turbina de 33 años en la termoeléctrica Renté, falleció tras sufrir quemaduras en el 89 % de su cuerpo por una falla en una tubería de vapor.

Todos estos casos comparten el mismo denominador: infraestructuras deterioradas, escasez de equipos de protección y ausencia de protocolos adecuados.

Desconfianza en las cifras oficiales y en las instituciones

Sindicatos independientes cuestionan la fiabilidad de los datos de la ONEI y advierten sobre posibles subregistros.

Una encuesta realizada entre abril y junio de 2025 por las organizaciones ASIC y ACTAE, con 444 trabajadores, reveló que el 82 % nunca recibió formación en seguridad y salud laboral, el 52,5 % reportó carencia de equipos de protección personal y el 95,5 % no confía en las instituciones gubernamentales para buscar apoyo ante un accidente.

En 2024, el coeficiente de fallecidos por cada 1,000 lesionados creció casi un 60 %, pasando de 33,7 en 2023 a 53,3, lo que indica que los accidentes que ocurren son cada vez más letales, aunque sean menos en número.

El propio medio estatal Cubadebate reconoció que «aún cuando las estadísticas al cierre del 2025 muestran una reducción de la accidentalidad laboral respecto al año anterior, no se puede perder de vista todo lo que falla».