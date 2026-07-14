Fallece cubano de 25 años en Guyana tras ser golpeado por una manguera de alta presión

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El cubano Yuviosmar Galindo Cardona, de 25 años, falleció el pasado viernes tras sufrir un accidente laboral en una obra de construcción ubicada en Providence, East Bank Demerara, en Guyana.

De acuerdo con el diario Kaieteur News, el accidente ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana, mientras el joven operaba una manguera de alta presión conectada a una máquina de bombeo de cemento.

La Policía de Guyana, a través de la División Regional 4B, informó que Galindo Cardona perdió el control del equipo y la manguera se balanceó violentamente, golpeándolo en la cabeza y provocándole heridas de extrema gravedad.

Compañeros de trabajo lo trasladaron de inmediato al Hospital Público de Georgetown, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada.

El cuerpo del joven fue llevado a una funeraria, donde permanecerá hasta la realización de la autopsia, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

El medio iNews Guyana señala que este incidente se produce en un momento en que el Ministerio de Trabajo y Planificación de Recursos Humanos está llevando a cabo una campaña nacional denominada "Priorizando la seguridad", dirigida especialmente a las obras de construcción para promover un entorno laboral más seguro y saludable.

Otra tragedia para la comunidad cubana en Guyana

La muerte de Galindo Cardona se suma a una serie de fallecimientos de ciudadanos cubanos registrados en Guyana durante los últimos meses, tanto por accidentes laborales como por hechos violentos.

Entre los casos recientes figura el de Dailén Paneque Gomes, de 26 años, asesinada presuntamente por su pareja, un policía guyanés que confesó el crimen. También destacan los fallecimientos de Wilber Fonseca Fonseca, hallado sin vida en junio en circunstancias que aún se investigan; Dainier Vegas Infante, de 23 años, asesinado a tiros en Georgetown; Yohanis Urquiaga Zulueta, de 46 años, quien murió en un accidente de tránsito; y Dayrovis Martínez Mendoza, de 24 años, fallecido en septiembre de 2025 tras el colapso de un muro de hormigón en otra obra de construcción.

Estos sucesos ocurren en un contexto de fuerte crecimiento económico impulsado por la industria petrolera de Guyana, que ha incrementado la demanda de mano de obra extranjera, especialmente en los sectores de la construcción, la soldadura y la albañilería.

Providence, donde ocurrió el accidente de Galindo Cardona, es una de las zonas con mayor actividad constructiva del país debido al desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y de infraestructura, entre ellos la ampliación de la vía que conecta Georgetown con el Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan.