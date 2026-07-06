Cubana desesperada por la crisis: «Vendo mi casa porque ya no puedo llamarla hogar»

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Una cubana identificada como Gretel Aparicio publicó este domingo en Facebook un desgarrador testimonio sobre la crisis que vive en Cuba, en el que expresa su agotamiento total ante la escasez de agua, los apagones interminables y la imposibilidad de sostener una vida digna para su familia.

«Vendo mi cama si total ya no sé que significa dormir en ella, vendo mi refrigerador si en definitivas ha pasado a ser un adorno más de mi hogar, vendo mi casa porque ya no puedo llamarla hogar, solo la veo como una prisión que ya no me hace feliz», escribió Aparicio en su publicación, que incluye una fotografía de su hijo pequeño acostado en una cama.

El texto recorre, con una crudeza que refleja el límite del agotamiento, cada aspecto de la vida cotidiana que la crisis ha destruido.

«Vendo mis tanques, la tuberías a los platiqueros de la guinera, quizás le saquen más provecho que yo, ya tener agua se ha vuelto un lujo», señaló, en referencia directa a La Güinera, barrio habanero donde los vecinos llevan semanas sin suministro regular, con agua contaminada y venta ilegal de pipas a 40,000 pesos.

A nivel nacional, unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua diaria, según datos de mayo de 2026, con el sistema hídrico operando al 37% del combustible que necesita para funcionar.

Aparicio también describió el impacto del colapso energético en su hogar: «Que cansada estoy que mi hijo llore en las noches por el maldito calor, que cansada estoy de llevar más de un año cocinando con carbón como si fuera una indígena».

La escasez de gas doméstico y los apagones que superan las 20 horas diarias en muchas zonas han empujado a miles de familias cubanas a regresar al uso de leña y carbón para cocinar, una realidad que la ONU ha calificado como parte de una crisis humanitaria que afecta especialmente a niños y ancianos.

El sistema eléctrico cubano acumula siete colapsos totales en 18 meses, con un apagón récord de 29 horas y 29 minutos registrado el 16 de marzo de 2026.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, salió del sistema por 17.ª vez en lo que va de 2026 apenas el pasado viernes, acumulando 293 horas fuera de servicio.

El único vínculo que Aparicio dice tenerla en Cuba es su abuela, cuya situación describe con especial dolor: «Solo dios sabe que lo único que me ata en este país es mi abuela, abuela que sufre cada noche y tengo que escucharla llorar porque tiene que dormir encima de un naylon que le quema la piel para que su colchón dure el tiempo que dios quiera hacerla sufrir».

«Vendo mis sueños, quizás a alguien le puedan servir, duele esperar que algún día la vida del cubano cambie», cerró Aparicio su publicación, con una súplica final: «Dios si realmente existes apiadate de tu pueblo que tanto necesita de ti».