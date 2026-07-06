ICE busca abrir un centro de detención en Louisiana para acelerar deportaciones de familias con niños

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La administración Trump planea inaugurar un centro de retención de 528 camas en Alexandria, Louisiana, destinado a familias migrantes y niños no acompañados que aguardan deportación, según una investigación de la agencia AP.

La instalación se construirá en una antigua base militar junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria, que ya opera como el mayor centro de vuelos de deportación del país, con más de 4,400 vuelos de aplicación migratoria registrados en 2025.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) firmó el contrato para levantar el centro a finales de junio, y podría estar operativo tan pronto como agosto, según Ralph Hennessy, director ejecutivo de la England Airpark Authority.

ICE denomina la instalación un «área de preparación», no un centro de detención, y sostiene que los migrantes permanecerían allí un máximo de 72 horas antes de sus vuelos de expulsión.

Sin embargo, los propios documentos de planificación de la agencia contradicen ese lenguaje suavizado: las familias y niños alojados allí «están bajo custodia legal de ICE y solo pueden ser liberados por orden de ICE».

Hennessy describió el proyecto como un «esfuerzo humanitario» para familias que se «autodeportan voluntariamente», y afirmó: «Son personas que deciden regresar a casa por su propia voluntad y lo hacen como unidad familiar».

La lógica detrás del centro es eliminar los obstáculos logísticos que ICE ha enfrentado al intentar deportar a niños dispersos en hogares de acogida y albergues por todo el país.

Esos problemas quedaron al descubierto durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2025, cuando decenas de niños guatemaltecos fueron sacados de madrugada de sus albergues y trasladados a aeropuertos en Texas, donde esperaron horas en la pista. Un juez federal bloqueó esas deportaciones.

La instalación sería operada por la LaSalle Family Foundation, brazo sin fines de lucro de LaSalle Corrections, empresa privada de prisiones con sede en Louisiana que ya gestiona otros centros de detención de ICE en el sur del país, incluyendo el llamado «Louisiana Lockup» dentro de la prisión de máxima seguridad de Angola.

La participación de LaSalle genera alarmas adicionales: dos detenidos murieron en su centro Winn Correctional Center entre abril y junio de este año, y ese mismo centro fue hallado en junio en violación de estándares de salud, alimentación, uso de la fuerza y atención médica por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

La empresa originalmente seleccionada para operar el centro, Compass Connections, se retiró del proyecto sin ofrecer explicaciones, según confirmó su presidenta, Sonya Thompson, a la AP.

Defensores de inmigrantes advierten que el nuevo centro representa una ruptura con la ley federal, que exige colocar a los niños no acompañados bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, agencia que no tiene ningún papel en la instalación de Alexandria.

ICE instruyó a los contratistas que no deben referirse a las familias como prisioneros, detenidos o reclusos, y que está prohibido usar rejas o jaulas en su transporte.

El centro tampoco estará obligado a realizar conteos de personas y permitirá a los migrantes usar su propia ropa.

Para los grupos que defienden los derechos de niños migrantes, esas medidas cosméticas no ocultan la naturaleza del proyecto.

«Es una expansión del sistema de deportación como no habíamos visto antes», señaló Leecia Welch, directora legal de la organización Children's Rights. «Hay demasiadas cosas que podrían salir mal con esta instalación».