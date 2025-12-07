Lado cruel de la política migratoria de Trump: Niños deben abandonar EE. UU. tras las redadas migratorias

Vídeos relacionados:
Al menos 58 niños de Florida, de entre tres y quince años, están siendo enviados a Guatemala y otros países latinoamericanos para reunirse con sus familias tras la deportación de sus padres o tutores.
Según informó este viernes la agencia EFE, los menores reciben asistencia del Guatemalan-Maya Center, una organización con sede en Lake Worth Beach (Palm Beach), dedicada a apoyar a migrantes centroamericanos.
El caso, que ha causado conmoción en el sur de Florida, pone rostro al impacto humano de las redadas migratorias intensificadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
De acuerdo con EFE, siete de los niños viajaron esta semana desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Guatemala.
Tres de ellos son ciudadanos estadounidenses y cuatro crecieron en comunidades del condado de Palm Beach, donde reside una numerosa población guatemalteca.
“Separar a un niño de sus padres no es una lección para nadie; no hay ganadores en esto. Los únicos perdedores son los niños”, declaró al diario el voluntario Diego Serrato, del Guatemalan-Maya Center.
La organización también ha gestionado poderes notariales para otros 200 menores cuyos padres temen ser detenidos, con el fin de que puedan quedar bajo cuidado temporal mientras se resuelven sus casos migratorios.
En Lake Worth Beach, ubicada a solo once kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Trump, se han incrementado las detenciones, según testimonios recogidos por el medio local.
Los datos del American Immigration Council (AIC) reflejan la magnitud del problema: hasta 2018, unos 4,4 millones de niños ciudadanos estadounidenses vivían con al menos un padre indocumentado, y más de 6 millones compartían hogar con algún familiar sin estatus legal.
Organizaciones humanitarias advierten que estas políticas tienen consecuencias devastadoras para los menores.
Los expertos del AIC alertan del riesgo de “estrés tóxico”, ansiedad, trastornos de salud mental, dificultades escolares y pérdida de estabilidad emocional y económica.
Los estudios también señalan que, en muchos hogares, la deportación de un miembro con ingresos provoca un colapso financiero, con reducciones de entre el 40% y el 90% del presupuesto familiar en los meses posteriores.
El fenómeno, lejos de ser aislado, afecta a comunidades enteras que viven bajo el temor constante de perder a un padre o cuidador.
Aunque el Gobierno ha defendido la aplicación estricta de las leyes migratorias, los efectos colaterales sobre miles de niños —incluidos ciudadanos estadounidenses— evidencian la cara más dura de la política migratoria en curso.
Impacto de la política migratoria de Trump en la infancia y la educación
¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias de Trump en los niños de familias inmigrantes?
Las políticas migratorias de Trump han tenido un impacto devastador en los niños de familias inmigrantes. Como resultado de las redadas y deportaciones, al menos 58 niños en Florida están siendo enviados a Guatemala y otros países latinoamericanos para reunirse con sus familias tras la deportación de sus padres. Esta situación genera un estrés tóxico en los menores, afectando su estabilidad emocional, su salud mental y su desempeño escolar.
¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a la matrícula escolar en Estados Unidos?
La política migratoria de Trump ha provocado una dramática caída en la matrícula de estudiantes inmigrantes en las escuelas de EE.UU. En el condado de Miami-Dade, por ejemplo, se registró una disminución de casi 11,000 estudiantes inmigrantes en un año. El miedo a las redadas y deportaciones ha llevado a muchas familias a no enviar a sus hijos a la escuela o incluso a abandonar el país.
¿Qué riesgos enfrentan los niños separados de sus padres debido a las políticas migratorias?
Los niños separados de sus padres enfrentan riesgos significativos de estrés tóxico, ansiedad y trastornos de salud mental. Además, pueden experimentar dificultades escolares y perder estabilidad emocional y económica. La deportación de un miembro del hogar con ingresos puede provocar un colapso financiero, afectando gravemente el bienestar de los menores.
¿Qué medidas han tomado organizaciones humanitarias para ayudar a los niños afectados por las deportaciones?
Organizaciones como el Guatemalan-Maya Center brindan asistencia a los niños afectados por las deportaciones. Esta organización ayuda a reunir a los niños con sus familias en sus países de origen y gestiona poderes notariales para que otros menores queden bajo cuidado temporal mientras se resuelven sus casos migratorios.
