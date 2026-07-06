Activistas cubanas devuelven al consulado en Bruselas los huevos lanzados contra una de ellas

Un grupo de activistas cubanas exiliadas en Europa protagonizó este lunes una protesta simbólica frente al Consulado de Cuba en Bruselas: devolvieron una cesta de huevos en la puerta del edificio como respuesta directa al acto vandálico que personas vinculadas al consulado habían cometido días antes contra la vivienda de una de ellas.

El detonante fue el lanzamiento de más de media docena de huevos contra la puerta del domicilio de Ariadna Sierra Herrera, activista residente en Bruselas, durante las jornadas de protesta del 3 y 4 de julio frente al Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Las activistas Avana De La Torre y Leidy Peñalver, junto a otras compañeras, se presentaron ante el consulado con la cesta de huevos y pegatinas con los mensajes «Libertad para Cuba» y «Yo Acuso».

«No nos quisimos ir de Bruselas sin devolverles la acción, pero no a su manera, no tirando huevos rotos para intimidar, ensuciar o marcar la casa de nadie, sino dejando en la puerta del Consulado de Cuba una cesta de huevos, con un mensaje claro: el verdadero bloqueo que aplasta al pueblo cubano se llama Partido Comunista de Cuba», escribió Avana De La Torre al publicar el video de la acción en Facebook.

Durante la grabación, De La Torre se dirige a un funcionario del consulado para explicar el motivo de la visita: «Aquí traigo, porque cada quien da lo que tiene, y yo tengo por mi pueblo respeto y empatía».

La acción terminó cuando el edificio activó una alarma y llamó a la policía, según se escucha al final del video.

Las activistas denuncian que el ataque a la vivienda de Sierra Herrera no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de acoso que se repite cada vez que anuncian una manifestación en Bruselas.

Según Avana De La Torre, ese patrón incluye la publicación de mapas con la dirección exacta de la vivienda, fotos de los residentes, señalamiento público con términos como «ratas» y «terroristas», difusión de matrículas de vehículos y vulneración de datos personales.

De la Torre señaló que de estas campañas de acoso se han hecho eco Cuba Información TV, Mariela Castro Espín —hija de Raúl Castro— y el canal «El Guerrero Cubano».

«Esto es un acto de vandalismo, una acción de mafia y una muestra más de cómo la dictadura cubana actúa dentro y fuera de la isla», afirmó la activista.

Las protestas en Bruselas se enmarcaron en las exigencias a la jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, para que aplicara las sanciones acordadas en la resolución que el Parlamento Europeo aprobó sobre Cuba el 18 de junio de 2026.

Leidy Peñalver, residente en Italia que viajó específicamente para las jornadas, resumió el objetivo del grupo: «Pedir a las instituciones europeas que escuchen a la sociedad civil cubana, respalden a los presos políticos y no den más oxígeno político ni financiero a una dictadura que reprime su pueblo».

«Cuba exporta represión a través de sus consulados, y mientras el pueblo sobrevive entre hambre, basureros, mosquitos y apagones, los representantes del régimen se dedican a tirar huevos en la puerta de una vivienda porque un grupo de cubanas decidió alzar la voz en Bruselas para decir la verdad», concluyó Avana De La Torre.