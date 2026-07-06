Karol G rompe en llanto y se abre como nunca: "Aprendí a sufrir en silencio"

Karol G sorprendió a sus seguidores con una publicación poco habitual en ella: una foto llorando, con el maquillaje corrido, acompañada de un largo mensaje en sus historias de Instagram que mezcló vulnerabilidad, gratitud y una promesa enorme para su próxima gira.

La cantante colombiana explicó que acababa de aterrizar cuando decidió compartir lo que sentía. «4 de julio, 7:05 PM, acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito», escribió.

Lo primero que aclaró fue que sus lágrimas no venían de un mal lugar. «Hay lágrimas que nacen de la tristeza... y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena», escribió, dejando claro que el llanto era de esos que liberan más que duelen.

Captura de Instagram

Karol G reconoció que lleva tiempo procesando sus emociones en privado. «Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio», admitió, pero dijo que en ese momento quería hacer partícipes a sus fans «así sea energéticamente».

El mensaje describió algo parecido a una revelación personal durante el vuelo. «Hoy siento MUCHA gratitud y mucha nostalgia... hoy, después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón... fue como boom boom boom de cosas y de repente, hubo mucha claridad», escribió la artista.

El contexto emocional de la publicación no es menor. Apenas días antes, Karol G había participado en el concierto de Rosalía en Los Ángeles, donde confesó ante el público que un ex la dejó plantada en un aeropuerto el día que iban a celebrar su cumpleaños. Sus fans vincularon la historia con Feid, su última pareja conocida, cuya ruptura fue confirmada a principios de este año.

A todo eso se suma que la artista también atravesó una pérdida familiar en abril y publicó una carta abierta al presidente electo de Colombia a finales de junio. Son muchas capas emocionales acumuladas en poco tiempo.

Pero el mensaje no se quedó en la introspección. Karol G lo convirtió también en un adelanto de lo que viene con su gira Viajando por el Mundo Tropitour, que arranca el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago. «QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA», escribió en mayúsculas, prometiendo que lleva meses preparando algo especial para sus fans.

La gira, anunciada en abril de 2026, vendió más de dos millones de entradas en cuatro días y se expandió de 39 a 63 conciertos, convirtiéndose en la más ambiciosa de su carrera.

El cierre del mensaje fue tan directo como el resto: «Los amo y nunca jamás nunca he dado por sentado el cariño que me dan. Mi compromiso por crecer y darles lo mejor cada día es INMENSO E INAGOTABLE». Y remató con un «NO PUEDO ESPERAR PA VERLOS» que resumió perfectamente el tono de toda la publicación: emoción real, sin filtros, y con muchas ganas de celebrar.