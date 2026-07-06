Le dicen «El Benny del reparto» a Ya Ice Dilan por su video cantando sin filtro ni autotune: Así suena su voz

Un clip bastó para que las redes sociales se incendiaran con elogios hacia Ya Ice Dilan: el video muestra al cantante cubano entonando un tema de reparto sin filtros ni autotune, y la reacción del público no se hizo esperar.

El material, publicado por él mismo y más tarde viralizado en otras redes sociales, acumuló en pocos días miles de reproducciones, likes y compartidos, con cientos de comentarios que celebran la voz natural del artista.

El comentario que más resonó fue el de la usuaria, quien trazó una comparación que muchos consideraron atrevida pero justa: «no físicamente pero me recuerda muchísimo a Nuestro BENI MORE. POR COMO SIENTE LA MUSICAAAAA».

La referencia a Benny Moré, el legendario «Bárbaro del Ritmo» que nunca estudió música en academia y creaba con talento puramente innato, no pasó desapercibida entre quienes conocen la historia musical cubana.

«Este chamaco es una estrella literal», dijo otro fan.

Otros seguidores se sumaron al coro de elogios con sus propias palabras. Un usuario destacó: «Tiene un buen floww pegajoso y no sabía q también le hace a la tocada tiene buen oído. Su reparto pega mucho y su voz se presta... Potente y con saoco».

«Esta loco vino enviado por los mismisimos dioses», «La fórmula de que se pegue, el que sabe de música sabe» o "El Beni del reparto sin dudas demasiado talento bendiciones", dijeron otros.

No faltaron quienes simplemente no encontraron palabras: «Es algo que no se puede explicar».

El video llega en un momento de máximo impulso para Ya Ice Dilan en su carrera internacional, con cerca de millones de oyentes mensuales en Spotify.

Su canción «Dichávate», lanzada el 24 de diciembre de 2025 junto a Rey Tony y Helabusador, superó los 40 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en fenómeno global, con artistas como Maluma, Bad Gyal y Vinicius Jr. compartiendo videos al ritmo del tema.

El clip sin autotune refuerza lo que sus seguidores llevan meses repitiendo: que detrás de la producción digital hay una voz genuina con identidad propia.

La comparación con Benny Moré, quien dominó el son montuno, el mambo y el bolero sin haber leído una sola partitura, es quizás uno de los mayores piropos que la cultura popular cubana puede otorgarle a un artista.