Ver más

El joven artista cubano Ya Ice Dilan se perfila como una de las voces más frescas del reparto, el movimiento urbano que sigue marcando tendencia en Cuba. Con su estilo espontáneo y un sonido que combina ritmo, picardía y autenticidad, este joven cubano ha sabido ganarse un espacio entre los nuevos talentos del género.

Su tema “Dichávate” lo ha impulsado a la popularidad, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas del momento. Con este éxito y su versión remix, el artista reafirma su crecimiento y el potencial de una carrera que apenas comienza, pero que ya promete mucho dentro de la escena urbana cubana.

A continuación, te dejamos cinco temas que no puedes dejar de escuchar si quieres entender por qué Ya Ice Dilan se ha ganado el título de la joven promesa del reparto.

1. Niño Interior

2. Tienes remix

3. DICHAVATE

4. Mami

5. Lucete Remix