«Ayer eran 20 pesos, hoy 50»: Cubanos reaccionan al precio del lanchón hacia playa en Las Tunas

Servicio de cruce entre El Socucho y La Boca, en Las Tunas.

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El lanchón que comunica la comunidad de El Socucho con la playa La Boca, uno de los balnearios más concurridos de Las Tunas, reanudó sus operaciones este fin de semana con una tarifa de 50 pesos por pasajero, un precio que duplica el cobrado en temporadas anteriores y que ha provocado numerosas críticas entre los usuarios.

La Empresa Provincial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales (Cardinal) informó que la embarcación prestará servicio los viernes, sábados y domingos, entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el lanchón superó la inspección técnica anual y recibió la autorización correspondiente para operar.

Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado de una advertencia que generó aún más inquietud: los viajes estarán "sujetos a la disponibilidad de combustible", una condición que muchos interpretaron como una señal de que el servicio podría suspenderse en cualquier momento.

En redes sociales, las críticas se centraron tanto en esa incertidumbre como en el incremento del precio.

Varios usuarios señalaron que, en una publicación anterior, Cardinal había anunciado una tarifa de 20 pesos por pasajero.

"Ayer eran 20 pesos y hoy son 50", comentó un internauta. Otro ironizó: "Hoy 50, mañana 100 y pasado 150".

El incremento también despertó preocupación entre quienes dependen de ingresos fijos.

Aunque algunos usuarios relativizaron el aumento debido a la inflación, otros señalaron que el nuevo precio representa un gasto considerable para muchas familias cubanas que buscan disfrutar de una jornada de playa durante el verano.

La referencia a la disponibilidad de combustible también provocó numerosas reacciones.

"¿Uno sale de madrugada y cuando llega le dicen que ese día no hay combustible?", cuestionó un usuario. Otro resumió el sentir de muchos con un escueto comentario: "La nota importante es que no hay combustible".

La desconfianza no resulta casual. Cuba atraviesa una profunda crisis del transporte provocada por la escasez de combustible y el deterioro del parque automotor. En Las Tunas, las propias autoridades han reconocido que la provincia recibe menos de un tercio del combustible planificado y que solo una parte de los vehículos estatales puede mantenerse en servicio.

Algunos internautas también recordaron experiencias similares con rutas de transporte anunciadas que dejaron de funcionar pocos días después de su inauguración, mientras otros señalaron que llegar hasta el punto de embarque en El Socucho ya constituye un reto debido a la limitada oferta de transporte público.

El primer fin de semana de funcionamiento tampoco estuvo libre de quejas.

Un usuario aseguró que los pasajeros permanecieron durante horas bajo el sol esperando para abordar la embarcación.

"Yo fui ayer y tienen tremendo mal servicio. Dejaron a las personas, incluso con niños, esperando bajo el sol por casi dos horas y nadie daba respuesta", escribió.

Además del pasaje de personas, Cardinal informó que el servicio cobrará 50 pesos por bicicleta, 100 pesos por motocicleta y 20 pesos por cada bulto transportado.

La empresa prevé que embarcaciones particulares también participen en el traslado de pasajeros hacia La Boca durante la temporada de verano, aunque algunos usuarios advirtieron que, en ocasiones anteriores, los operadores privados llegaron a cobrar hasta 1,000 pesos por persona, una cifra inalcanzable para buena parte de los cubanos.