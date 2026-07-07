¡Nada que ver con otras del mundo! Playa paradisíaca de Cuba despierta nostalgia: «El potencial que tendría este lugar»

Un video publicado en TikTok por la cubana Daniela Lodeiro se convirtió en un fenómeno viral al mostrar la belleza casi virgen de Playa La Boca, en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, al norte de Cuba.

En pocas horas, la grabación acumuló más de 242,900 vistas, 16,200 likes, 533 comentarios y 2,135 compartidos, cifras que reflejan el impacto que tuvo entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

En la descripción del video, Lodeiro escribió: «La Boca tiene un encanto difícil de explicar. Sus casas frente al mar cuentan historias, su gente siempre recibe con cariño y su comida nunca decepciona. A veces imagino todo el potencial que tendría este lugar con más oportunidades».

Las imágenes mostraron arenas blancas, aguas cristalinas y un ambiente tranquilo que dejó a miles de espectadores sin palabras, muchos de ellos confesando que jamás habían escuchado hablar de ese rincón de Cuba.

«Nunca imaginé que en Cuba pudiera haber un lugar así», escribió uno de los usuarios en los comentarios, una reacción que se repitió de distintas formas a lo largo de la sección.

Otros expresaron asombro mezclado con una pregunta genuina: si ese paraíso existe en la isla, ¿por qué tan pocos lo conocen?

Entre quienes sí lo reconocieron, la nostalgia fue el sentimiento dominante. «Recuerdo tanto mi playa desde niña, esa es la playa de los tuneros», escribió una usuaria, mientras otra simplemente lamentó: «Puerto Padre, cuánto te extraño».

Un visitante ocasional recordó con detalle una experiencia gastronómica: «Yo fui una vez a Cuba de vacaciones y paramos ahí y me hicieron una langosta que todavía me acuerdo de su sabor».

No faltaron los comentarios que mezclaron la admiración por el paisaje con el dolor por la situación del país. «Qué dolor, mi país, que lo tengan como lo tienen, bellas playas», escribió una persona, mientras otra reflexionó: «Siempre he pensado que nos vamos de nuestro país y ni lo conocemos completamente».

Algunos usuarios expresaron la esperanza de que algún día Cuba tenga la libertad necesaria para que lugares como ese puedan desarrollar todo su potencial. La propia Daniela Lodeiro respondió a uno de esos comentarios: «Amén, espero ver ese cambio pronto».

El fenómeno de cubanos que viralizan rincones desconocidos de la isla en TikTok se ha vuelto recurrente en los últimos años, y siempre genera la misma mezcla de reacciones: asombro ante una belleza que muchos no sabían que existía, nostalgia de quienes la dejaron atrás y dolor por un país que, según sus propios habitantes, no ha podido aprovechar lo que la naturaleza le dio.