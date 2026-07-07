¡Nada que ver con otras del mundo! Playa paradisíaca de Cuba despierta nostalgia: «El potencial que tendría este lugar»

Un video publicado en TikTok por la cubana Daniela Lodeiro se convirtió en un fenómeno viral al mostrar la belleza casi virgen de Playa La Boca, en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, al norte de Cuba.
En pocas horas, la grabación acumuló más de 242,900 vistas, 16,200 likes, 533 comentarios y 2,135 compartidos, cifras que reflejan el impacto que tuvo entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.
En la descripción del video, Lodeiro escribió: «La Boca tiene un encanto difícil de explicar. Sus casas frente al mar cuentan historias, su gente siempre recibe con cariño y su comida nunca decepciona. A veces imagino todo el potencial que tendría este lugar con más oportunidades».
Las imágenes mostraron arenas blancas, aguas cristalinas y un ambiente tranquilo que dejó a miles de espectadores sin palabras, muchos de ellos confesando que jamás habían escuchado hablar de ese rincón de Cuba.
«Nunca imaginé que en Cuba pudiera haber un lugar así», escribió uno de los usuarios en los comentarios, una reacción que se repitió de distintas formas a lo largo de la sección.
Otros expresaron asombro mezclado con una pregunta genuina: si ese paraíso existe en la isla, ¿por qué tan pocos lo conocen?
Entre quienes sí lo reconocieron, la nostalgia fue el sentimiento dominante. «Recuerdo tanto mi playa desde niña, esa es la playa de los tuneros», escribió una usuaria, mientras otra simplemente lamentó: «Puerto Padre, cuánto te extraño».
Un visitante ocasional recordó con detalle una experiencia gastronómica: «Yo fui una vez a Cuba de vacaciones y paramos ahí y me hicieron una langosta que todavía me acuerdo de su sabor».
No faltaron los comentarios que mezclaron la admiración por el paisaje con el dolor por la situación del país. «Qué dolor, mi país, que lo tengan como lo tienen, bellas playas», escribió una persona, mientras otra reflexionó: «Siempre he pensado que nos vamos de nuestro país y ni lo conocemos completamente».
Algunos usuarios expresaron la esperanza de que algún día Cuba tenga la libertad necesaria para que lugares como ese puedan desarrollar todo su potencial. La propia Daniela Lodeiro respondió a uno de esos comentarios: «Amén, espero ver ese cambio pronto».
El fenómeno de cubanos que viralizan rincones desconocidos de la isla en TikTok se ha vuelto recurrente en los últimos años, y siempre genera la misma mezcla de reacciones: asombro ante una belleza que muchos no sabían que existía, nostalgia de quienes la dejaron atrás y dolor por un país que, según sus propios habitantes, no ha podido aprovechar lo que la naturaleza le dio.
Preguntas frecuentes sobre Playa La Boca y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Playa La Boca en Cuba se ha vuelto viral en TikTok?
Playa La Boca se volvió viral en TikTok debido a un video publicado por Daniela Lodeiro que muestra su belleza casi virgen y el encanto del lugar. El video acumuló rápidamente cientos de miles de vistas y generó una mezcla de nostalgia y asombro entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.
Publicidad
¿Qué sentimientos despierta Playa La Boca entre los cubanos?
El video de Playa La Boca ha despertado principalmente nostalgia y asombro entre los cubanos. Muchos se sorprendieron al descubrir un lugar tan hermoso en la isla, mientras que otros recordaron con cariño sus vivencias allí. También surgieron sentimientos de tristeza por el estado actual del país y el deseo de que un día lugares como este puedan desarrollar todo su potencial.
Publicidad
¿Qué potencial tiene Playa La Boca si se desarrollara adecuadamente?
Playa La Boca tiene un gran potencial como destino turístico gracias a sus arenas blancas, aguas cristalinas y su ambiente tranquilo. Si se brindaran más oportunidades para su desarrollo, podría convertirse en un importante atractivo turístico que beneficie a la economía local y nacional.
Publicidad
¿Por qué muchos cubanos desconocen lugares como Playa La Boca?
Muchos cubanos desconocen lugares como Playa La Boca debido a la falta de promoción y desarrollo turístico en el país. Además, las restricciones económicas y políticas limitan el acceso y la visibilidad de estos sitios tanto para los cubanos como para los visitantes internacionales.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.