Así están los precios en esta popular playa de Las Tunas: "Van a quedar con la boca abierta"

Una cubana recorrió este lunes Playa La Herradura, en el municipio de Jesús Menéndez, provincia de Las Tunas, y documentó en un video los precios que encontró en ese popular destino veraniego, advirtiendo a sus seguidores que se sentaran antes de verlos «porque van a quedar con la boca abierta».

La tiktoker @bellas_Diame publicó el recorrido el lunes y en pocas horas acumuló más de 53,400 vistas y 935 compartidos, señal de que los precios que mostró tocaron un nervio sensible entre los cubanos.

Entre los datos más llamativos del video: alquilar una cabaña particular en la playa cuesta 3,000 pesos, una silla 300 pesos y una cerveza entre 550 y 600 pesos. Una libra de uvas alcanza los 1,400 pesos —«cuando mi papá preguntó cuánto costaron las uvas se quedó como loco», relató la autora— y las manzanas se venden a 600 pesos.

Una piña colada servida en vaso desechable cuesta 900 pesos, un pomo de agua 800 pesos y una caja de cervezas llega a 11,400 pesos.

En el cartel de un puesto también registró leche condensada hervida a 1,000 pesos, leche en polvo de 400 gramos a 2,000 pesos y de un kilogramo a 4,000 pesos.

La autora aclaró que los puestos estatales de la playa —donde se venden helados, ostiones, pescado frito y espagueti— tienen precios «supuestamente un poco más económicos», aunque tampoco resultan accesibles: una pizza cuesta 300 pesos y un refresco o malta 500 pesos.

«Nosotros fuimos a pasar la tarde, no fuimos a paladares ni a comer fuera ni nada de eso», explicó @bellas_Diame, subrayando que el video refleja el costo de una salida familiar ordinaria a la playa.

El impacto de esos precios se entiende mejor al contrastarlos con los ingresos reales de los cubanos. El salario medio en Cuba fue de 7,074 pesos en abril de 2026, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y el salario mínimo es de 3,210 pesos. Esto significa que una sola caja de cervezas en la playa supera el salario mensual completo de un trabajador promedio.

El fenómeno no es exclusivo de Las Tunas. Alquilar una sombra en Boca Ciega, La Habana, supera los 9,000 pesos, y en Guardalavaca los platos en la playa llegaron a 2,100 pesos el verano pasado. En la propia provincia de Las Tunas, el pasaje en el lanchón a Playa La Boca subió de 20 a 50 pesos en julio, generando indignación en redes sociales.

Todo esto ocurre en el marco de la peor crisis económica de Cuba en décadas: la economía acumula una caída del 15% desde 2020 y se hundió un 5% adicional en 2025, con apagones prolongados, escasez de combustible y una inflación real que economistas independientes estiman cerca del 70% anual, muy por encima del 14,07% oficial.

Como resumió la propia autora del video: «¡Hasta ir una tarde a una simple playa en Cuba se ha vuelto un lujo demasiado caro!»