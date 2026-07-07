Dany Ome presume su orgullo de ser cubanoamericano en plena celebración del 4 de Julio

El reguetonero cubano Dany Ome se sumó a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos con un reel en Instagram que capturó su espíritu festivo y su orgullo por la identidad que ha construido al otro lado del Estrecho de Florida.

En el video publicado el 4 de julio, el artista aparece de noche en una zona residencial del sur de Florida, disparando fuegos artificiales con una sonrisa de oreja a oreja. En una de las escenas sostiene en alto un cohete pirotécnico encendido que lanza chispas y llamas hacia el cielo, con palmeras y una reja blanca de fondo. En otra imagen aparece junto a una caja de fuegos artificiales, rodeado de amigos en plena fiesta nocturna.

El mensaje que acompañó la publicación lo dijo todo: «Cosas lindas a todos que Dios siempre nos cuide que ese es el único Salvador y feliz 4 de Julio como cubano americano que soy ».

La publicación acumuló cerca de 9,749 likes y 42 comentarios, una respuesta cálida de sus más de 571,000 seguidores en Instagram que reconocen en él a uno de los cubanos del exilio más auténticos y cercanos de las redes.

Dany Ome, cuyo nombre real es Daniel Muro Pedraza, nació en Santa Clara, Cuba, el 27 de abril de 2001 y llegó a Estados Unidos cuando todavía era un niño. Creció en el área de Miami, donde construyó su carrera musical y su vida familiar junto a su pareja «La China» y sus dos hijos.

El artista, que cumplió 25 años en abril, ha tenido un 2026 muy activo en lo musical, con colaboraciones junto a Ozuna, El Chacal, Omar Montes y Nyno Vargas, entre otros. Pero más allá de los éxitos en las listas, su estilo espontáneo y familiar en redes sociales es lo que le ha ganado una base de seguidores especialmente fiel.

Celebrar el 4 de julio con fuegos artificiales en el jardín es, para muchos cubanoamericanos del sur de Florida, una forma de reafirmar el vínculo con el país que los acogió. Para Dany Ome, que le compró una casa a su madre en Miami en marzo de 2025 y que ha hecho de su historia de emigrante parte de su marca personal, la celebración tiene un peso extra: es la confirmación pública de una identidad que lleva años construyendo con orgullo a ambos lados de la música y la vida.