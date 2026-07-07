Dany Ome presume su orgullo de ser cubanoamericano en plena celebración del 4 de Julio

El reguetonero cubano Dany Ome se sumó a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos con un reel en Instagram que capturó su espíritu festivo y su orgullo por la identidad que ha construido al otro lado del Estrecho de Florida.
En el video publicado el 4 de julio, el artista aparece de noche en una zona residencial del sur de Florida, disparando fuegos artificiales con una sonrisa de oreja a oreja. En una de las escenas sostiene en alto un cohete pirotécnico encendido que lanza chispas y llamas hacia el cielo, con palmeras y una reja blanca de fondo. En otra imagen aparece junto a una caja de fuegos artificiales, rodeado de amigos en plena fiesta nocturna.
El mensaje que acompañó la publicación lo dijo todo: «Cosas lindas a todos que Dios siempre nos cuide que ese es el único Salvador y feliz 4 de Julio como cubano americano que soy ».
La publicación acumuló cerca de 9,749 likes y 42 comentarios, una respuesta cálida de sus más de 571,000 seguidores en Instagram que reconocen en él a uno de los cubanos del exilio más auténticos y cercanos de las redes.
Dany Ome, cuyo nombre real es Daniel Muro Pedraza, nació en Santa Clara, Cuba, el 27 de abril de 2001 y llegó a Estados Unidos cuando todavía era un niño. Creció en el área de Miami, donde construyó su carrera musical y su vida familiar junto a su pareja «La China» y sus dos hijos.
El artista, que cumplió 25 años en abril, ha tenido un 2026 muy activo en lo musical, con colaboraciones junto a Ozuna, El Chacal, Omar Montes y Nyno Vargas, entre otros. Pero más allá de los éxitos en las listas, su estilo espontáneo y familiar en redes sociales es lo que le ha ganado una base de seguidores especialmente fiel.
Celebrar el 4 de julio con fuegos artificiales en el jardín es, para muchos cubanoamericanos del sur de Florida, una forma de reafirmar el vínculo con el país que los acogió. Para Dany Ome, que le compró una casa a su madre en Miami en marzo de 2025 y que ha hecho de su historia de emigrante parte de su marca personal, la celebración tiene un peso extra: es la confirmación pública de una identidad que lleva años construyendo con orgullo a ambos lados de la música y la vida.
Preguntas frecuentes sobre Dany Ome y su identidad cubanoamericana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Dany Ome el 4 de julio?
Dany Ome celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos publicando un video en Instagram donde aparece disparando fuegos artificiales junto a amigos en una zona residencial del sur de Florida. Este acto refleja su orgullo por ser cubanoamericano.
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¿Cuál es la identidad cultural de Dany Ome como artista?
Dany Ome se identifica como cubanoamericano, una identidad que ha construido con orgullo desde su llegada a Estados Unidos siendo un niño. Como artista, refleja esta dualidad cultural en su música y su vida personal, lo que le ha permitido conectar genuinamente con su audiencia, especialmente en el sur de Florida.
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¿Qué impacto tiene Dany Ome en la comunidad cubana en el exilio?
Dany Ome es considerado uno de los cubanos del exilio más auténticos y cercanos en las redes sociales, lo que le ha ganado una base de seguidores fieles. Su historia personal de emigrante y sus éxitos musicales inspiran a muchos dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos.
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¿Cómo ha sido el 2026 para Dany Ome en términos de su carrera musical?
En 2026, Dany Ome ha tenido un año muy activo musicalmente, colaborando con artistas como Ozuna, El Chacal, Omar Montes y Nyno Vargas. Estos proyectos han consolidado su posición en el género urbano, ampliando su alcance y reconocimiento en la industria musical.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.