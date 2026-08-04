Dany Ome sorprende con su impresionante cambio físico y sus fans reaccionan: «Eso es IA»

Dany Ome dejó a sus seguidores con la boca abierta al publicar un video practicando wakesurf en Miami que desató una avalancha de comentarios sobre su notable transformación física: el cantante de reparto cubano aparece visiblemente más delgado y atlético, surfeando la ola de una lancha con el skyline de Downtown Miami al fondo.

El clip, grabado en las aguas de Miami, muestra al artista de pie sobre una tabla, con camiseta negra y shorts azules, manteniendo el equilibrio con una soltura que no pasó desapercibida. Su caption lo resumió todo con filosofía: «La vita è bella e ne hai una sola vivila», que en español vendría a ser «la vida es bella y solo tienes una, vívela».

Las reacciones de sus fans convirtieron la sección de comentarios en un festejo colectivo. El más aplaudido, con 95 me gusta, fue directo al grano: «Poco se habla del cambio físico, ya no eres el gordo, asere». Otro seguidor, con 60 me gusta, lo describió como «un Dany todo atlético, acuático y lindo».

Pero el comentario que se llevó todas las risas fue el que inspiró el titular: «Eso es IA porque ese está muy flaco», escribió un usuario que, entre bromas, expresaba la incredulidad que muchos sienten ante la magnitud del cambio.

No faltaron los apodos renovados: «el flaco asere», «mi flaco», «el gordo está flaco acere». Algunos le preguntaron directamente qué estaba haciendo para adelgazar, y otros lo felicitaron con frases como «todo el cambio en tu vida ha sido para tocar el cielo» u «oye, súper bien, hasta más joven te ves».

La transformación de Dany Ome viene de lejos. En mayo de 2025 celebró públicamente haber perdido 30 libras mostrando su torso en Instagram. Meses después, en septiembre de ese mismo año, su pérdida total superaba los 34 kilogramos, habiendo pasado de 356 libras a 279,8, bajo un tratamiento médico con tirzepatida y supervisión profesional.

El video de wakesurf es, hasta ahora, la imagen más contundente de ese proceso: un artista que en abril cumplió 25 años y que en 2026 acumula colaboraciones con Ozuna, Michael Flores, Omar Montes o Nyno Vargas, ahora también surfeando olas frente a Miami.

¿Qué te parece su cambio físico?