Sale de prisión en Miami Yusniel Padrón, pelotero cubano acusado de tráfico de drogas: ¿Qué se sabe?

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El lanzador cubano Yusniel Padrón-Artiles, de 28 años, abandonó la cárcel de Miami-Dade sin pagar fianza después de que la Fiscalía retirara uno de los cargos en su contra y reformulara el principal, según documentos judiciales consultados por Swing Completo del caso F-26-003541.

El pitcher habanero había sido detenido el 19 de febrero de 2026 en su vivienda de Hialeah acusado de tráfico armado de cocaína y de poseer una propiedad residencial para el tráfico de sustancias controladas, lo que supuso su ingreso a prisión sin derecho a fianza.

El arresto y la investigación previa

Según reportó entonces NBC Miami, un informante confidencial alertó en enero de este año que Padrón-Artiles «estuvo distribuyendo grandes cantidades de cocaína en el condado de Miami-Dade».

Bajo supervisión policial, ese informante realizó cuatro compras controladas entre enero y febrero en una vivienda ubicada en el 390 de West 53rd Avenue.

Durante el registro del 19 de febrero, los investigadores hallaron 48 bolsas plásticas con aproximadamente 44 gramos de presunta cocaína en polvo, dos armas de fuego y 1,206 dólares en efectivo en el dormitorio principal de la vivienda.

La estrategia de la defensa y la modificación de cargos

Tras el encarcelamiento, la familia contrató a los abogados Robert David Malove y Vadim A. Duarte, quienes presentaron sus comparecencias ante la magistrada de circuito Tanya Brinkley.

El 30 de abril de este año, la Fiscalía presentó el documento acusatorio enmendado: aplicó un «No Action» para el segundo cargo, retirando la acusación vinculada a la estructura residencial, y reformuló el cargo principal a tráfico de sustancias ilícitas de 28 a 200 gramos, eliminando la agravante de portación de armas.

Esa misma jornada, la jueza Brinkley firmó la orden de liberación bajo la modalidad ROR (Release on Own Recognizance), que permite al acusado enfrentar el proceso en libertad bajo el único compromiso de comparecer ante el tribunal cuando sea citado, sin necesidad de pagar fianza.

Los registros del sistema judicial de Miami-Dade confirman que el campo «Defendant in Jail» figura como «No» y el tipo de fianza registrado es ROR.

¿Qué implica el cargo vigente?

La modificación redujo el panorama punitivo, aunque, no representa una absolución ni el cierre del proceso penal.

En Florida, el tráfico de cocaína de 28 a 200 gramos es un delito grave de primer grado con pena mínima obligatoria de tres años de prisión y multa de 50,000 dólares, muy por debajo de las sanciones que implicaban los cargos originales con agravante de armas.

Ficha con cargos del pelotero cubano (Fuente: www2.miamidadeclerk.gov)

Desde su salida, Padrón-Artiles ha publicado en sus historias de Facebook promociones de clases de pitcheo, acondicionamiento físico y movilidad para personas de distintas edades.

Trayectoria del pelotero

Padrón-Artiles fue seleccionado por los Boston Red Sox en el draft de 2018 y ascendió hasta el nivel Doble-A con los Portland Sea Dogs, de donde fue liberado el 1 de marzo de 2024.

Posteriormente compitió en ligas independientes, en el circuito veraniego de Venezuela y en el invernal de Panamá.

Con la selección cubana participó en el Premier 12 de 2024, donde registró solo una carrera limpia en 5.1 entradas, y figuraba en la reserva del equipo para el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, cuando fue arrestado apenas días después de conocerse su inclusión en esa lista.

Próxima audiencia: 27 de julio

El proceso penal continúa abierto.

La corte fijó una audiencia de control judicial para el 27 de julio de 2026 a las 9:00 AM en la sala 2-1 del edificio Richard E. Gerstein, en Miami.

En esa sesión, la fiscal asignada al caso, Sonia Viola, y los abogados defensores deberán reportar el avance en el análisis de evidencias antes de que el tribunal determine una fecha para un eventual juicio oral.

Como señaló Swing Completo, «el panorama penal se reduce drásticamente, eliminando las penas mínimas obligatorias más severas de la ley», aunque Padrón-Artiles todavía deberá responder ante el tribunal por el cargo de tráfico de drogas que permanece activo en su expediente.