Cuba derrota a Colombia en busca de la final beisbolera de Santo Domingo 2026

La selección cubana de béisbol venció este miércoles a Colombia por marcador de 3-0 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, resultado que le permite mantener vivas sus opciones de disputar la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con este triunfo, Cuba acumula marca de 3-1 en la superronda y se ubica segunda en la tabla de posiciones, solo por detrás del invicto Panamá (3-0), que es el único equipo que le ha ganado en esta fase.

El partido se definió en el segundo capítulo, cuando los cubanos anotaron las tres carreras que resultarían definitivas.

Yulieski Remón conectó imparable y remolcó dos anotaciones, mientras que Luis Vicente Mateo trajo a casa la tercera con otro indiscutible, estableciendo una ventaja que el equipo no cedió en ningún momento del choque.

La figura del juego fue el lanzador José Ignacio Bermúdez, quien trabajó cinco entradas y dos tercios, permitió apenas dos hits y propinó ocho ponches para anotarse su segundo triunfo en el torneo.

Yankiel Mauris relevó a Bermúdez y retiró a un bateador, y Armando Dueñas cerró el partido sacando los últimos tres outs.

Por el lado colombiano, Víctor Daniel Vargas cargó con la derrota tras cuatro episodios en que aceptó las tres carreras. El único jugador que conectó dos hits en todo el encuentro fue el cubano Yoel Yanqui.

El equipo antillano, dirigido por Germán Mesa, llega a esta instancia con una sola derrota en la superronda, sufrida el martes ante Panamá.

Mesa, quien ha destacado la cohesión del grupo y la solidez del cuerpo de pitcheo como claves del rendimiento, declaró que el equipo está «totalmente satisfecho» con su desempeño y subrayó: «no estamos trabajando al azar».

Cuba llegó a la superronda con marca perfecta de 3-0 tras vencer en la fase preliminar a Curazao, Puerto Rico y República Dominicana.

Tras los resultados de este miércoles, la tabla de la superronda quedó así: Panamá (3-0), Cuba (3-1), Puerto Rico (2-1), República Dominicana (1-2), Nicaragua (1-2) y Colombia (0-4).

Según el formato del torneo, los dos equipos mejor ubicados al cierre de la superronda disputarán la medalla de oro el jueves, mientras que el tercero y el cuarto se enfrentarán por el bronce.

Cuba no conquista el título de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Veracruz 2014, cuando derrotó a Nicaragua 9-3 en la final, lo que convierte a Santo Domingo 2026 en una oportunidad clave para recuperar el trono en el deporte que históricamente ha dominado en la región.