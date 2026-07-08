Habla cubano conocido como "Indeseable Maceíto" tras ser arrestado en operativo encubierto en Miami

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Ernesto Martín, activista cubano de 29 años residente en Hialeah y conocido en redes sociales como «El Indeseable Maceíto», rompió el silencio tras su arresto el 2 de julio en Miami, resultado de una operación policial encubierta relacionada con la presunta solicitud de servicios de prostitución.

En una entrevista exclusiva concedida a Telemundo 51, Martín asumió responsabilidad por sus actos aunque insistió en que se trató de un asunto estrictamente privado.

Ese mismo día publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram en el que prometió afrontar las consecuencias legales sin evasivas.

¿Cómo ocurrió el arresto?

Según el reporte policial, Martín respondió a un anuncio en una página de internet vinculada a servicios de acompañantes, acordó verbalmente un servicio y acudió a una dirección previamente seleccionada por los investigadores.

Al llegar, se encontró con la agente encubierta "Peña", identificada en el documento policial con el número 9689.

Martín le entregó 60 dólares como pago y fue detenido de inmediato.

El reporte indica que no se produjo ningún contacto físico antes de la detención; la acusación se sustenta en la solicitud verbal y la entrega del dinero.

El cargo registrado es solicitar a otra persona para cometer prostitución, un delito menor de primer grado en Florida.

Lo que dijo Martín en Telemundo 51

En la entrevista, Martín reconoció el error pero defendió que su vida íntima no concierne a nadie más.

«Mi vergüenza está reservada para mi familia y para mis seres queridos. La verdad, yo no considero que he hecho un mal a nadie; fue algo de mutuo acuerdo. Claro, es un error y estoy totalmente avergonzado», declaró.

Al ser preguntado sobre los detalles del reporte policial, prefirió no entrar en materia:

«No, prefiero no hacer ningún tipo de comentarios. Eso es un proceso legal que está ahora mismo siendo aclarado y yo me remito a los consejos de mi abogado».

Sobre lo aprendido, reflexionó:

«Primero que nada, el autocontrol, de no dejarse llevar por las emociones, de que lo normal no significa que sea legal. Pero claro, es algo que se podía haber de alguna manera prevenido, si yo mismo hubiera tomado mejores decisiones».

Martín también pidió que no se arrastrara a figuras políticas con las que ha colaborado:

«Yo soy una persona totalmente independiente. No tienen por qué involucrar ni al alcalde Bryan, porque eso es una decisión mía personal. Es una decisión que yo tomo y que yo me responsabilizo, y que yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias de ella. No tengo por qué esconderme».

El comunicado en Instagram

Paralelo a la entrevista televisiva, Martín publicó el martes un comunicado formal en su cuenta de Instagram -donde acumula más de 70,000 seguidores- con el encabezado «Comunicado Oficial» sobre un fondo de bandera estadounidense.

En el texto fue directo:

«Lo que yo haga en mi intimidad es privado y mi propio problema. Sin embargo, no voy a evadir mi responsabilidad. Asumiré las consecuencias que la ley determine con la misma firmeza con la que siempre he enfrentado cada etapa de mi vida. Nunca he creído en excusas baratas ni en actitudes victimistas ante decisiones tomadas».

Cerró el comunicado con una frase que resume su tono: «A los detractores que no construyen, silencio. Sigo con el machete desenvainado y los pantalones bien puestos».

Perfil del acusado y contexto legal

Martín es conocido en la comunidad cubana de Miami como estratega político de la firma Warchief Strategies y activista anticomunista con vínculos a campañas locales en Hialeah, incluyendo al alcalde Bryan Calvo, figura que el propio Martín quiso desligar del caso.

El tipo de operativo en que fue detenido es una práctica habitual de las agencias policiales de Miami-Dade: agentes encubiertos que publican anuncios en páginas de adultos y documentan los acuerdos antes de proceder con los arrestos.

En Florida, la solicitud de prostitución en primera infracción conlleva hasta un año de cárcel, multa de hasta 1,000 dólares, 100 horas de servicio comunitario y clases obligatorias sobre trata de personas.

Martín enfrenta una acusación, no una condena, y el caso sigue su curso en los tribunales.