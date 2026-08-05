Maestra cubana detenida en Hialeah acusada de maltratar a un niño de dos años

La cubana Beatriz Gómez Hurtado (i) y Momento en que la mujer fue puesta en libertad bajo fianza (d)

Una maestra de origen cubano fue arrestada en el suroeste del condado de Miami-Dade acusada de sujetar por el cuello y sacudir a un niño de dos años dentro de un salón de clases, según reportó la prensa local.

La acusada es Beatriz Gómez Hurtado, de 53 años, quien trabajaba en la sede de Lincoln-Marti Schools and Childcare Centers ubicada en 15198 SW 288th Street.

El cargo imputado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade es abuso infantil sin causar lesiones corporales graves.

Según el informe de arresto, el incidente comenzó cuando el menor tuvo una rabieta y se tiró al suelo.

Gómez Hurtado lo levantó por la muñeca y, acto seguido, «colocó ambas manos alrededor del cuello y el rostro de la víctima y la sacudió de un lado a otro varias veces», según el documento policial.

Tras la agresión, la maestra sentó al niño en una silla como medida disciplinaria.

El pequeño presentó una marca en el lado derecho del cuello y una contusión en la mejilla izquierda. Todo quedó registrado en las cámaras de vigilancia del salón.

La reacción de la escuela y los padres

Un empleado del centro detectó las lesiones en el menor y alertó a la directora, quien revisó el video, retiró a Gómez Hurtado del aula de inmediato y la despidió, notificando a la familia y a las autoridades.

En un comunicado, Lincoln-Martí Community Agency señaló estar «profundamente entristecida y preocupada», y destacó que sus sistemas de vigilancia «permitieron que la conducta se detectara con rapidez, que se retirara a la empleada, que se informara a la familia y que se notificara a las autoridades correspondientes».

La reacción entre los padres fue de alarma.

Una madre confesó a Univision: «La verdad que estoy hasta temblorosa porque no pensé en ningún momento eso». Otro padre fue más directo: «Espero que la maestra reciba lo que tiene que recibir».

Una testigo identificada como Nisha Evans declaró a WSVN 7 News que la noticia no la sorprendió: «Cuando me lo dijeron, ya sabía de qué maestra estaban hablando», afirmó; y reveló que había retirado a sus propios hijos del plantel por preocupaciones previas con el personal.

Fianza y orden de alejamiento

Este miércoles, Gómez Hurtado compareció ante una jueza, quien fijó una fianza de 5,000 dólares y le impuso una orden de alejamiento respecto a la víctima y al plantel escolar.

La acusada salió de la cárcel TGK del condado tras pagar la fianza y se negó a responder preguntas de la prensa. Un hombre que la acompañaba en el momento de abandonar la prisión, se limitó a decir a la prensa: «No hay nada que comentar».

Un patrón que preocupa en Lincoln-Martí

Este caso tiene un antecedente directo en la misma red: en diciembre de 2024, la maestra Merlin Gutiérrez fue arrestada en otro centro Lincoln-Martí tras ser captada en video golpeando, sacudiendo y abofeteando a una niña de dos años.

Gutiérrez se declaró culpable en febrero de 2025 y recibió cinco años de libertad condicional y la prohibición permanente de trabajar con menores.

En ambos casos, la víctima tenía dos años, el hecho ocurrió en un aula de Lincoln-Martí, quedó grabado en cámaras y la institución procedió al despido inmediato.

Lincoln-Martí Schools, fundada en 1968 por el exiliado cubano Demetrio Pérez Jr., cuenta con más de 46 centros que atienden a unos 6,500 estudiantes en el sur de Florida.