«Esto es criminal»: Cubana denuncia una semana sin agua y 38 horas de apagón en La Habana

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Zea Gisselle, vecina del barrio Zamora, municipio de Marianao, La Habana, publicó el 6 de julio un desgarrador testimonio en Facebook sobre la crisis que vive su comunidad: 38 horas consecutivas sin electricidad, una semana entera sin agua potable y el llanto de impotencia al ver a sus vecinos sin poder llenar un solo tanque.

El relato llegó el mismo día en que Cuba sufrió su tercer apagón nacional total del año, cuando el Sistema Electroenergético Nacional colapsó a las 12:17 pm tras la salida de la unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, dejando a aproximadamente 9,6 millones de personas sin electricidad.

«Cansada. Sedienta y hambrienta... sobre todo, de JUSTICIA», escribió Zea Gisselle al inicio de su publicación, antes de detallar con precisión cada hora de una jornada que calificó de «vía crucis».

La mujer llevaba tres ciclos de agua sin suministro -equivalente a siete días, dado que el servicio llega en días alternos en su zona- cuando la electricidad se restableció a las 5:15 pm del domingo.

El agua empezó a llegar a las tuberías 15 minutos después, pero sin presión ni caudal. A las 6:15 pm volvió el apagón, interrumpiendo el llenado cuando los vecinos apenas comenzaban.

A las 6:30 pm regresó la luz, pero la presión del agua era cada vez menor. Zea Gisselle logró llenar sus propios tanques con un motor y se dedicó a ayudar a sus vecinos. A las 8:00 pm cayó un nuevo apagón definitivo: sin electricidad y sin agua, más de la mitad de su cuadra y su barrio se quedaron sin poder almacenar ni una gota.

«Me rompí en llanto, de impotencia», escribió.

Captura de Facebook / Zea Gisselle

Su denuncia apunta directamente al régimen: «¡Esto es criminal! Es un crimen mantener al pueblo sin electricidad, sin gas, sin agua. ¡Coño, sin agua!».

Dirigió sus palabras a Aguas de La Habana, la Empresa Eléctrica de La Habana y el Gobierno de La Habana, advirtiéndoles que «lo único que están logrando es que estos barrios subalternos, olvidados y silenciados, terminen por acumular tanta rabia, tanta ira, tanta impotencia... que un día se les puede armar un Myanmar con tremenda facilidad».

La crisis que describe no es nueva en Zamora. El 5 de junio, vecinos del mismo barrio protagonizaron cacerolazos con consignas de «agua y corriente» tras seis días consecutivos de apagones de 21 horas. Y el 1 de junio, la propia Zea denunció la detención de su vecina Yansis Valladares, arrestada por pedir comida para su hijo.

El 87 % del sistema de abastecimiento de agua de La Habana depende de la red eléctrica, lo que convierte cada apagón en una crisis hídrica inmediata. A nivel nacional, 2,7 millones de cubanos sufren escasez de agua; en la capital, más de 376,000 personas carecen de acceso regular al suministro.

Zea Gisselle también describió la presencia nocturna de patrullas, camiones de la Técnica Operativa y Tropas en la intersección de las calles 124 y 35, vigilando un barrio agotado que ya no tiene fuerzas para protestar. «Sean un poquito más pueblo y menos comepinguis», les escribió a los uniformados, antes de sentenciar: «EL ENEMIGO DEL PUEBLO ES EL ESTADO».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,245 protestas en marzo, la cifra mensual más alta desde el 11J, y 107 protestas callejeras en junio, récord histórico absoluto. En ese mismo mes, Cubalex documentó al menos 38 arrestos vinculados a cacerolazos, incluyendo seis menores de edad.

Zea Gisselle cerró su publicación con una frase que conecta la crisis de servicios básicos con la represión política: «¡FALTAN 3 DÍAS PARA LA LIBERTAD DE LUISMA!», en referencia al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena de cinco años vencía el 9 de julio.

Sin embargo, el régimen lo sacó de la prisión de Guanajay el lunes en un operativo y su paradero quedó desconocido; la activista Anamely Ramos confirmó que «ahora mismo está desaparecido».