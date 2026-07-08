"Y eso que no ha pasado un terremoto": Cubanos ante calles destruidas de La Habana

Un video publicado en Facebook por el usuario Danny González La Rosa bajo el texto «Así está la Habana....» recorre una zona de Centro Habana que parece sacada de una zona de conflicto armado.
El clip, que acumuló casi 31,000 visualizaciones, muestra el pavimento destrozado por baches y hundimientos, gran cantidad de basura amontonada con fuego prendido y de la que sale humo, y montes de escombros donde antes había edificios.
Según identificaron varios internautas en los comentarios, la escena corresponde a la calle Belascoaín entre Estrella y Maloja, frente al solar donde estuvo el edificio del Instituto Superior de Diseño (ISDI). La estructura fue demolida en marzo por una empresa estatal tras años de derrumbes progresivos. Los escombros resultantes permanecen acumulados en el solar, sumándose al paisaje de devastación.
Las reacciones al video oscilan entre el dolor y la indignación.
Varios usuarios compararon la escena con zonas de guerra o desastres naturales: «Pensé que era Afganistán o Venezuela después del terremoto», escribió uno. Otro apuntó con ironía: «No sabía que hubo un terremoto en La Habana». Un tercero fue más directo: «Parece una zona de guerra, ¡es doloroso ver esas imágenes!»
La comparación con Haití apareció en múltiples comentarios. «Cada vez más parecido a Haití», escribió un usuario. Otro añadió: «Me recordó los barrios de Haití, solo faltan las bandas de delincuencia barrial, digo, si es que ya no las hay».
«Era una bella ciudad... y la destruyeron con mentiras», lamentó un usuario. «Caballero, si la esquina más céntrica de Centro Habana está así, ¿qué quedará para los campos y pequeños pueblos?», preguntó otro.
Algunos señalaron la dimensión política de fondo. «Imágenes tristes y vergonzosas, este deterioro lleva añossssss. Con el dinero robado por Gil y compañía, se hubieran arreglado inmuebles, termoeléctricas, transportes para recoger desechos», escribió un internauta, en referencia al exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado a cadena perpetua en diciembre por corrupción y espionaje.
Otro usuario respondió a quienes culpan al embargo con una pregunta retórica: «¿Qué tiene que ver esto con el bloqueo?»
El fuego visible en el video no es un hecho aislado. La crisis de recolección de basura en La Habana ha dejado operativos apenas 44 de 106 camiones recolectores por falta de combustible, lo que genera hasta 23,814 metros cúbicos de residuos sin recoger cada día.
Ante ese colapso, la quema de basura a cielo abierto se ha vuelto práctica extendida en la capital. El Gobierno advirtió que el humo provoca «riesgos respiratorios, trastornos neurológicos, el cáncer y agravamiento de enfermedades previas como el asma».
Una internauta lo vivió en carne propia: «Este humo me tiene loca, igual a todos los que tenemos problemas respiratorios, pero bueno, ahorita no quedamos ninguno».
Muy cerca de esa área, las calles de Centro Habana fueron escenario de protestas el 30 de junio por apagones de más de 18 horas, apenas cinco días antes de que se publicara el clip.
En junio, el déficit nacional de generación eléctrica alcanzó un récord de 2,208 MW, dejando sin electricidad a cerca del 70 % del país, con cortes de hasta 28 horas consecutivas en algunos barrios habaneros.
Preguntas Frecuentes sobre el Deterioro Urbano en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué está causando el deterioro de las calles en La Habana?
El deterioro de las calles en La Habana se debe a la falta de mantenimiento y al colapso de los servicios públicos. La acumulación de basura, los escombros de edificaciones derrumbadas y el insuficiente número de camiones recolectores de residuos contribuyen a este problema. Además, el embargo estadounidense es utilizado por el gobierno como excusa para justificar la falta de soluciones, pero el deterioro es también resultado de la desatención gubernamental.
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¿Por qué hay tanta basura acumulada en las calles de La Habana?
La acumulación de basura en La Habana es consecuencia de la crisis de recolección de residuos. Solo 44 de los 106 camiones recolectores están operativos debido a la falta de combustible y al deterioro del parque automotor. Esto ha llevado a que hasta 23,814 metros cúbicos de basura queden sin recoger cada día, forzando a los residentes a quemar basura en las calles como medida desesperada.
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¿Qué impacto tiene la quema de basura en la salud de los habaneros?
La quema de basura a cielo abierto en La Habana provoca riesgos significativos para la salud. El humo liberado contiene sustancias tóxicas que pueden causar problemas respiratorios, trastornos neurológicos, cáncer y agravar condiciones preexistentes como el asma. Esta práctica es una respuesta al colapso del sistema de recolección de residuos sólidos en la ciudad.
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¿Cuál es la situación de las edificaciones en La Habana?
Las edificaciones en La Habana están en un estado crítico de deterioro. Aproximadamente 1,000 edificios colapsan al año en la capital. La falta de mantenimiento y la desidia gubernamental han llevado a que muchos inmuebles históricos y residenciales estén en ruinas, poniendo en peligro la vida de sus habitantes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.