"Y eso que no ha pasado un terremoto": Cubanos ante calles destruidas de La Habana

Un video publicado en Facebook por el usuario Danny González La Rosa bajo el texto «Así está la Habana....» recorre una zona de Centro Habana que parece sacada de una zona de conflicto armado.

El clip, que acumuló casi 31,000 visualizaciones, muestra el pavimento destrozado por baches y hundimientos, gran cantidad de basura amontonada con fuego prendido y de la que sale humo, y montes de escombros donde antes había edificios.

Según identificaron varios internautas en los comentarios, la escena corresponde a la calle Belascoaín entre Estrella y Maloja, frente al solar donde estuvo el edificio del Instituto Superior de Diseño (ISDI). La estructura fue demolida en marzo por una empresa estatal tras años de derrumbes progresivos. Los escombros resultantes permanecen acumulados en el solar, sumándose al paisaje de devastación.

Las reacciones al video oscilan entre el dolor y la indignación.

Varios usuarios compararon la escena con zonas de guerra o desastres naturales: «Pensé que era Afganistán o Venezuela después del terremoto», escribió uno. Otro apuntó con ironía: «No sabía que hubo un terremoto en La Habana». Un tercero fue más directo: «Parece una zona de guerra, ¡es doloroso ver esas imágenes!»

La comparación con Haití apareció en múltiples comentarios. «Cada vez más parecido a Haití», escribió un usuario. Otro añadió: «Me recordó los barrios de Haití, solo faltan las bandas de delincuencia barrial, digo, si es que ya no las hay».

«Era una bella ciudad... y la destruyeron con mentiras», lamentó un usuario. «Caballero, si la esquina más céntrica de Centro Habana está así, ¿qué quedará para los campos y pequeños pueblos?», preguntó otro.

Algunos señalaron la dimensión política de fondo. «Imágenes tristes y vergonzosas, este deterioro lleva añossssss. Con el dinero robado por Gil y compañía, se hubieran arreglado inmuebles, termoeléctricas, transportes para recoger desechos», escribió un internauta, en referencia al exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado a cadena perpetua en diciembre por corrupción y espionaje.

Otro usuario respondió a quienes culpan al embargo con una pregunta retórica: «¿Qué tiene que ver esto con el bloqueo?»

El fuego visible en el video no es un hecho aislado. La crisis de recolección de basura en La Habana ha dejado operativos apenas 44 de 106 camiones recolectores por falta de combustible, lo que genera hasta 23,814 metros cúbicos de residuos sin recoger cada día.

Ante ese colapso, la quema de basura a cielo abierto se ha vuelto práctica extendida en la capital. El Gobierno advirtió que el humo provoca «riesgos respiratorios, trastornos neurológicos, el cáncer y agravamiento de enfermedades previas como el asma».

Una internauta lo vivió en carne propia: «Este humo me tiene loca, igual a todos los que tenemos problemas respiratorios, pero bueno, ahorita no quedamos ninguno».

Muy cerca de esa área, las calles de Centro Habana fueron escenario de protestas el 30 de junio por apagones de más de 18 horas, apenas cinco días antes de que se publicara el clip.

En junio, el déficit nacional de generación eléctrica alcanzó un récord de 2,208 MW, dejando sin electricidad a cerca del 70 % del país, con cortes de hasta 28 horas consecutivas en algunos barrios habaneros.