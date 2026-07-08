Antonela Roccuzzo abre su cuenta de TikTok en pleno Mundial y revela el hobby que pocos conocían

Antonela Roccuzzo tiene un secreto que ya no es tan secreto: le apasiona leer. La esposa de Lionel Messi sorprendió a sus millones de seguidores al debutar en TikTok con un video de apenas nueve segundos en el que respondía a la pregunta «¿Tienes algún hobby? Yo…» mostrando su impresionante biblioteca personal.

El clip, etiquetado con el hashtag #BookTok y acompañado del mensaje «Empezamos por los libros », se convirtió en un fenómeno instantáneo: acumuló más de 1,7 millones de reproducciones, 425,300 «me gusta» y 18,200 compartidos en menos de 48 horas. En menos de una hora de publicado, su flamante cuenta ya superaba los 200,000 seguidores.

La rosarina anunció su llegada a la plataforma a través de sus historias de Instagram, donde la siguen más de 40 millones de personas, invitando a sus fans a descubrir este nuevo rincón de su vida cotidiana.

Lo que nadie esperaba era la magnitud de su colección. Entre los títulos que los seguidores lograron identificar aparecen obras de Stephen King, Colleen Hoover, Isabel Allende y Danielle Steel, junto a sagas de fantasía y romance como Alas de sangre de Rebecca Yarros, Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas y Caballo de fuego de la argentina Florencia Bonelli.

Pero la gran estrella de la biblioteca fue la colección completa de Harry Potter de J.K. Rowling, una pasión que Antonela ya había dejado entrever en febrero de 2025, cuando celebró su cumpleaños número 37 con una fiesta temática de la saga mágica en su casa de Miami.

El debut en TikTok llegó en un momento de máxima exposición para la familia: la víspera del partido de Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en el que Messi alcanzó los 20 goles históricos en Copas del Mundo. Antonela no tardó en reaccionar en Instagram: «Vamos Argentina @leomessi ya no quedan palabras», escribió tras la victoria, una publicación que cosechó más de 1,4 millones de «me gusta».

El movimiento #BookTok, en el que Antonela acaba de hacer su entrada triunfal, nació en 2020 durante los confinamientos por la pandemia y acumula hoy más de 7,000 millones de visualizaciones y casi 73 millones de publicaciones. Ha transformado la lectura en una actividad social y viral, catapultando a autoras como Colleen Hoover, Sarah J. Maas y Rebecca Yarros —todas presentes en la biblioteca de Antonela— a la cima de las listas de ventas mundiales.

La propia Antonela dejó una pista sobre lo que viene: con el texto «Empezamos por los libros», dejó claro que su aventura en TikTok acaba de comenzar, y que los libros son solo el primer capítulo.