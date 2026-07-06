En pleno Mundial, Georgina sorprende a Antonela con un regalo muy especial

En pleno Mundial 2026, el momento más simpático fuera de la cancha no lo protagonizaron Messi ni Cristiano Ronaldo, sino sus parejas. Georgina Rodríguez le envió un regalo a Antonela Roccuzzo, y la esposa del capitán argentino no tardó en agradecerlo públicamente en sus historias de Instagram.

Antonela publicó una foto de una elegante caja rosa con el logo Mimoa —la nueva marca de ropa loungewear de Georgina— y escribió: «Muchas gracias @georginagio Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo ». El posteo se viralizó de inmediato en redes sociales y generó sorpresa entre los fanáticos de ambos futbolistas.

El kit que recibió Antonela era todo un detalle: un conjunto negro, una botella de agua rosa, una tote bag y una esterilla de yoga. Nada mal como bienvenida a la marca.

Mimoa fue lanzada oficialmente el 30 de junio de 2026, apenas días antes del gesto. La primera colección incluye 27 piezas —calzas, tops, corpiños deportivos, joggings y buzos— en una paleta que va del bordo al rosa. Georgina la había presentado sutilmente en la Met Gala de mayo, pero el lanzamiento formal llegó con todo.

Captura de Instagram / Antonela

La propuesta de la marca tiene un mensaje claro. «Creé Mimoa a partir de la convicción de que el cuerpo de la mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso», declaró Georgina al presentar la colección.

Lo que hace especialmente llamativo el gesto es el contexto: en plena competición, Georgina está apoyando a Portugal, mientras Antonela ha acompañado a Argentina en cada partido del torneo. Dos mundos que, en teoría, están en lados opuestos de la cancha.

Pero esto no es nuevo entre ellas. En noviembre de 2020, Georgina felicitó al hijo mayor de Messi, Thiago, por su cumpleaños, y Antonela respondió con corazones. En junio de este año, Antonela reaccionó con emojis de corazón a un video de Alana Martina, la hija de Georgina, cantando. La buena sintonía entre las dos tiene historia, y el Mundial 2026 les dio una nueva oportunidad de demostrarlo.

Mientras los fanáticos de Messi y Cristiano se pelean en redes, ellas se mandan regalos.