En pleno Mundial, Georgina sorprende a Antonela con un regalo muy especial

En pleno Mundial 2026, el momento más simpático fuera de la cancha no lo protagonizaron Messi ni Cristiano Ronaldo, sino sus parejas. Georgina Rodríguez le envió un regalo a Antonela Roccuzzo, y la esposa del capitán argentino no tardó en agradecerlo públicamente en sus historias de Instagram.
Antonela publicó una foto de una elegante caja rosa con el logo Mimoa —la nueva marca de ropa loungewear de Georgina— y escribió: «Muchas gracias @georginagio Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo ». El posteo se viralizó de inmediato en redes sociales y generó sorpresa entre los fanáticos de ambos futbolistas.
El kit que recibió Antonela era todo un detalle: un conjunto negro, una botella de agua rosa, una tote bag y una esterilla de yoga. Nada mal como bienvenida a la marca.
Mimoa fue lanzada oficialmente el 30 de junio de 2026, apenas días antes del gesto. La primera colección incluye 27 piezas —calzas, tops, corpiños deportivos, joggings y buzos— en una paleta que va del bordo al rosa. Georgina la había presentado sutilmente en la Met Gala de mayo, pero el lanzamiento formal llegó con todo.
La propuesta de la marca tiene un mensaje claro. «Creé Mimoa a partir de la convicción de que el cuerpo de la mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso», declaró Georgina al presentar la colección.
Lo que hace especialmente llamativo el gesto es el contexto: en plena competición, Georgina está apoyando a Portugal, mientras Antonela ha acompañado a Argentina en cada partido del torneo. Dos mundos que, en teoría, están en lados opuestos de la cancha.
Pero esto no es nuevo entre ellas. En noviembre de 2020, Georgina felicitó al hijo mayor de Messi, Thiago, por su cumpleaños, y Antonela respondió con corazones. En junio de este año, Antonela reaccionó con emojis de corazón a un video de Alana Martina, la hija de Georgina, cantando. La buena sintonía entre las dos tiene historia, y el Mundial 2026 les dio una nueva oportunidad de demostrarlo.
Mientras los fanáticos de Messi y Cristiano se pelean en redes, ellas se mandan regalos.
Preguntas frecuentes sobre el gesto de Georgina Rodríguez hacia Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué regalo le hizo Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo durante el Mundial 2026?
Georgina Rodríguez le envió a Antonela Roccuzzo un conjunto de productos de su nueva marca de ropa Mimoa, que incluye un conjunto negro, una botella de agua rosa, una tote bag y una esterilla de yoga. Este gesto fue agradecido públicamente por Antonela en sus redes sociales.
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¿Qué es Mimoa, la marca de ropa de Georgina Rodríguez?
Mimoa es la nueva marca de ropa loungewear de Georgina Rodríguez, lanzada oficialmente el 30 de junio de 2026. La colección inicial cuenta con 27 piezas, incluyendo calzas, tops y buzos, en una paleta de colores que va del bordo al rosa. La marca promueve el mensaje de que el cuerpo de la mujer es hermoso y suficiente tal como es.
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¿Cuál es la relación entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez?
Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez mantienen una relación cordial y amistosa. A lo largo del tiempo, ambas han intercambiado gestos de amabilidad y apoyo, como felicitaciones en cumpleaños y reacciones positivas en redes sociales. El gesto de Georgina al enviarle un regalo a Antonela durante el Mundial 2026 es una muestra más de esta buena sintonía entre ellas, pese a que sus respectivas parejas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, compiten en el mismo torneo.
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¿Cómo reaccionaron los fanáticos al regalo de Georgina a Antonela?
El gesto de Georgina hacia Antonela generó sorpresa y admiración entre los fanáticos de ambos futbolistas. La publicación de agradecimiento de Antonela en Instagram se viralizó rápidamente, mostrando que el gesto fue bien recibido por el público, que aprecia la amistad entre las parejas de estos dos icónicos futbolistas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.