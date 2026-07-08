«No tengo ni para la renta, pero lo vi completo»: Realtor cubano conquista versionando temas de reparto mientras enseña casas en Florida

Un agente inmobiliario cubano radicado en West Palm Beach se convirtió en uno de los fenómenos más divertidos de TikTok en lo que va de 2026: en lugar de grabar recorridos aburridos por las propiedades que vende, Yeikol Pérez las promociona versionando los temas más pegajosos del reparto cubano, y la comunidad latina en Florida no puede parar de reírse.

Su cuenta @yeikolpalmbechrealtor acumula cientos de miles de vistas repartidas entre varios videos virales donde el ritmo del reparto sustituye al discurso de ventas tradicional.

El video que más lejos llegó, muestra una casa en Lake Worth por $32,000 y ya supera las 452,500 vistas, 28,700 likes y más de 4,190 compartidos. En él, Yeikol versiona «Dichávate» —el megahit de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador— y adapta la letra con total desparpajo para describir la propiedad.

El 17 de junio llegó el turno de una propiedad en West Palm Beach por $17,000, esta vez versionando a Bebeshito.

Las reacciones en los comentarios son un aluvión de emojis de risa y aplausos, con usuarios de perfil claramente cubano —banderas de la isla en los nombres, referencias a la patria— que celebran el ingenio del método. El sentir general lo resumió un comentario que se volvió casi tan viral como los propios videos: «No tengo ni para la renta, pero lo vi completo».

El contexto ayuda a entender por qué el formato funciona tan bien: el reparto cubano es el género del momento entre la diáspora, con «Dichávate» llegando a lo alto en la lista de escuchas en países como España o Panamá y figuras como Maluma o el futbolista Vinicius Jr. sumándose a la fiebre. Yeikol simplemente tomó el idioma que su comunidad ya habla y lo puso a vender casas.

No es el primero en mezclar el humor cubano con el mercado inmobiliario: en febrero, un cubano en la isla se hizo viral presentando una vivienda con paredes sin terminar al estilo de un agente estadounidense, por solo $2,500. La diferencia es que Yeikol vende casas reales en Florida, en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del país, donde el precio mediano supera los $714,000.

Por ahora, este realtor sigue grabando, sigue rimando y sigue vendiendo. Y la gente, aunque no tenga para la renta, sigue viendo los videos completos.