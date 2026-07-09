Juez ordena liberar a uno de los secuestradores de avión cubano desviado a Florida en 2003

Vídeos relacionados:

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación inmediata de Maikel Guerra Morales, uno de los cubanos que participó en el secuestro de un avión en la Isla de la Juventud en 2003 y obligó a la aeronave a aterrizar en Key West, al concluir que el Gobierno no ha demostrado que su deportación pueda concretarse en un plazo razonable.

El juez John E. Steele, del Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, concedió el recurso de hábeas corpus presentado por Guerra Morales y ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ponerlo en libertad en un plazo de 24 horas. La resolución también dispone que el cubano tenga acceso telefónico para informar de su liberación a su abogada y a sus familiares.

La decisión se basa en el precedente de la Corte Suprema establecido en el caso Zadvydas v. Davis (2001), que limita la detención de inmigrantes con orden de deportación cuando su expulsión no puede ejecutarse.

Según ese fallo, mantener detenido a un extranjero durante los primeros seis meses tras una orden definitiva de deportación se considera razonable. Superado ese plazo, corresponde al Gobierno demostrar que la expulsión es viable en un futuro previsible.

Guerra Morales permanecía bajo custodia de ICE desde el 30 de diciembre de 2025, cuando fue arrestado con el argumento de que sería deportado a México.

Sin embargo, el juez concluyó que las autoridades migratorias no presentaron pruebas de que México hubiera aceptado recibirlo ni de que existieran documentos de viaje tramitados para enviarlo a ese u otro país.

«La ley es clara en este asunto. El Gobierno no puede encerrar a personas en una celda indefinidamente como solución alternativa a un proceso de deportación estancado», escribió Steele en su resolución.

El magistrado añadió que la eventual aceptación por parte de México podría depender del consentimiento del propio Guerra Morales, autorización que el Gobierno tampoco había obtenido.

«Los demandados han tenido más de tres años desde la orden de deportación de Guerra Morales —y más de seis meses desde su detención actual— para expulsarlo de Estados Unidos y aún son incapaces de articular un plan concreto», señaló el juez.

Condenado por el secuestro de un avión cubano

El caso de Guerra Morales se remonta al 19 de marzo de 2003, cuando él y al menos otros once cubanos secuestraron un avión DC-3 de Aerotaxi poco después de despegar de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud.

De acuerdo con la investigación, los secuestradores agredieron a la tripulación y obligaron al piloto a desviar el vuelo hacia Key West, en Florida. En la aeronave viajaban 31 pasajeros, cinco tripulantes y un escolta. Las autoridades estadounidenses identificaron a Alexis Norniella Morales, hermano de Guerra Morales, como líder del grupo.

Tras ser juzgado en un tribunal federal de Key West, Guerra Morales fue condenado a 264 meses de prisión por piratería aérea e interferencia con la tripulación de una aeronave, pena que cumplió íntegramente.

Protección contra la deportación a Cuba

Una vez concluida su condena, un juez de inmigración ordenó su deportación, pero en mayo de 2022 le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, al considerar que existían motivos para creer que podría ser sometido a torturas o tratos inhumanos si era devuelto a Cuba.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2023, ICE lo dejó en libertad bajo una orden de supervisión, condiciones que, según el expediente judicial, cumplió sin incidentes hasta que volvió a ser detenido a finales de 2025.

Aunque el juez ordenó su liberación, Guerra Morales no queda libre de todo control migratorio.

La resolución mantiene vigente la orden de supervisión impuesta por ICE y advierte que la agencia podrá volver a detenerlo si en el futuro logra demostrar que existe un destino dispuesto a recibirlo y que la deportación puede ejecutarse conforme a la ley.

El caso se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense hacia los ciudadanos cubanos. Durante la segunda administración de Donald Trump, Washington ha incrementado las deportaciones a terceros países, entre ellos México, como alternativa para aquellos migrantes que no pueden ser devueltos directamente a Cuba. Sin embargo, el fallo subraya que la mera intención de deportar a un extranjero no basta para justificar una detención indefinida cuando no existe un plan concreto para ejecutar esa expulsión.