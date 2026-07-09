Critican a cantante cubano por la broma que le hizo a su mujer: «Así me hicieron a mí igualito y me partí el peroné»

Un video de apenas 11 segundos publicado en TikTok desde la cuenta de Mely Barrera, esposa del cantante cubano Dayrán Perdomo, desató una ola de críticas en redes sociales tras mostrar una broma que el artista le hizo y que muchos usuarios calificaron de peligrosa e irrespetuosa.

El clip, etiquetado con el perfil de Dayrán, acumuló casi 800,000 reproducciones, más de 9,300 likes y 584 comentarios, lo que refleja el alcance que tuvo la publicación entre sus seguidores.

Las reacciones estuvieron divididas, pero las voces críticas fueron las más contundentes. Varios usuarios no dudaron en señalar que ese tipo de humor no tiene gracia y que roza el abuso. «Que juegos tan de mal gusto», escribió uno. Otro fue más directo: «Odio los abusos».

Algunos comentarios apuntaron directamente al respeto dentro de la relación de pareja. «Ridiculizar a la mujer con una broma pesada me parece que no hay respeto, sin palabras», escribió un usuario, mientras otro añadió: «Ni gracioso ni respeto por la mujer, sea cual sea».

Hubo quien también cuestionó el estado en que Dayrán habría grabado el momento: «Según él, con sus copas encima es gracioso», ironizó otro comentario.

Pero quizás la reacción más impactante fue la de una usuaria que compartió su propia experiencia: «Así me hicieron a mí igualito, y me partí el peroné y tuve desplazamiento de tibia y ahora el pie ya no es igual. Eso no son juegos, gracias a Dios que no pasó a mayores».

No todos reaccionaron con indignación. Varios seguidores respondieron con emojis de risa. Pero sin duda, la mayoría no aprobó la broma...

Dayrán Perdomo es un cantante cubano de música urbana que reside en Florida y que ganó notoriedad como vocalista de la agrupación Los 4, de la que se separó en octubre de 2019. Desde entonces desarrolla una carrera como solista.

En diciembre de 2024, tras su separación de Lilianne Acosta, conocida como «La Peky», Dayrán presentó públicamente a Mely Barrera como su nueva pareja. Ella es enfermera cubana y mantiene una cuenta activa en TikTok donde comparte contenido de la vida en pareja y de humor.

La relación avanzó rápido: en febrero de 2025 la pareja anunció que se había casado en una ceremonia íntima en Las Vegas, sorprendiendo a sus seguidores.

El video reavivó el debate sobre los límites del humor en las relaciones de pareja, con muchos usuarios recordando que este tipo de bromas pueden tener consecuencias físicas reales.