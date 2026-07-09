«Os echo mucho de menos»: el romántico momento de Velito el Bufón con su novia española y su hijo

La distancia entre Cuba y España no le quita el romanticismo a Velito el Bufón y su novia Paula Martínez. La pareja protagonizó uno de esos momentos agridulces que solo las videollamadas pueden dar: ella en España, él en La Habana, y un niño pequeño sonriendo en pantalla como si nada.
Fue Paula quien encendió las redes primero. La tripulante de cabina española compartió en sus historias de Instagram una captura de la videollamada con el mensaje «Os echo mucho de menos », con mención directa a @velito_el_bufon. El cantante no tardó en repostearla con su respuesta: «Mi cosita ».
El «os» de Paula no pasó desapercibido: el pronombre plural del español peninsular deja claro que su nostalgia va dirigida tanto al cantante como al pequeño que aparece en la pantalla, el mayor de los dos hijos de Velito con su ex Thalía.
El momento llega apenas unos días después de que la pareja estuviera junta en España, donde Velito realizó parte de su gira europea de 2026. Ahora, con el cantante de regreso en Cuba, la pantalla del móvil se convierte en el puente entre los dos.
La relación entre Velito y Paula se oficializó el 13 de abril de 2026 y desde entonces ha sido una de las más seguidas del entretenimiento cubano. Los primeros rumores surgieron en marzo, cuando ambos fueron vistos juntos en España. En mayo, el cantante la presentó en La Habana como «mi mujer», y en junio disfrutaron de un paseo en yate por las Islas Canarias que se volvió viral.
El cantante también le ha dedicado música. En «La mujer del Género» junto a El Chulo, deja la siguiente frase: «nos mudamos a Madrid, como nos gustan las españolas», un guiño que nadie interpretó como casualidad. En Instagram, el propio Velito lo dejó aún más claro: «Las españolas son una cosa divina».
Mientras tanto, su ex pareja Thalía, madre de sus hijos, también pasó página y presentó su nueva relación con el productor musical cubano Dany Herrera.
La separación temporal entre Velito y Paula no durará demasiado: el cantante tiene conciertos programados en España la semana que viene, lo que apunta a un próximo reencuentro en tierras españolas...
Preguntas Frecuentes sobre Velito El Bufón y su Relación con Paula Martínez
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Paula Martínez y cuál es su relación con Velito El Bufón?
Paula Martínez es la novia de Velito El Bufón. Es una tripulante de cabina española con quien el cantante oficializó su relación en abril de 2026. Desde entonces, han tenido una relación muy pública, compartiendo momentos románticos en redes sociales.
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¿Cómo ha influido la distancia en la relación entre Velito El Bufón y Paula Martínez?
Aunque la distancia entre Cuba y España es significativa, la relación entre Velito El Bufón y Paula Martínez ha continuado siendo fuerte, gracias a las videollamadas y su compromiso mutuo. Paula ha expresado su nostalgia en redes sociales, y Velito suele responder con mensajes afectuosos.
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¿Qué impacto ha tenido la relación de Velito El Bufón con Paula en su carrera musical?
La relación ha influido en su música, como se refleja en la canción «La mujer del Género», donde Velito expresa su admiración por las españolas, un guiño a su novia Paula. Además, su vida personal ha generado interés mediático, lo que ha mantenido al cantante en el centro de la atención pública.
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¿Cómo ha sido la reacción del público ante la nueva relación de Velito El Bufón?
La relación de Velito con Paula ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos defienden su derecho a rehacer su vida, otros critican la rapidez con que inició la nueva relación tras su ruptura con Thalía, madre de sus hijos. Esto ha mantenido a ambos en el foco de la polémica.
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¿Qué planes futuros tienen Velito El Bufón y Paula Martínez?
Velito tiene conciertos programados en España en los próximos días, lo que apunta a un reencuentro con Paula Martínez en tierras españolas. La relación parece seguir firme y con planes de continuar compartiendo momentos tanto personales como profesionales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.