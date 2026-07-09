«Os echo mucho de menos»: el romántico momento de Velito el Bufón con su novia española y su hijo

La distancia entre Cuba y España no le quita el romanticismo a Velito el Bufón y su novia Paula Martínez. La pareja protagonizó uno de esos momentos agridulces que solo las videollamadas pueden dar: ella en España, él en La Habana, y un niño pequeño sonriendo en pantalla como si nada.

Fue Paula quien encendió las redes primero. La tripulante de cabina española compartió en sus historias de Instagram una captura de la videollamada con el mensaje «Os echo mucho de menos », con mención directa a @velito_el_bufon. El cantante no tardó en repostearla con su respuesta: «Mi cosita ».

El «os» de Paula no pasó desapercibido: el pronombre plural del español peninsular deja claro que su nostalgia va dirigida tanto al cantante como al pequeño que aparece en la pantalla, el mayor de los dos hijos de Velito con su ex Thalía.

El momento llega apenas unos días después de que la pareja estuviera junta en España, donde Velito realizó parte de su gira europea de 2026. Ahora, con el cantante de regreso en Cuba, la pantalla del móvil se convierte en el puente entre los dos.

La relación entre Velito y Paula se oficializó el 13 de abril de 2026 y desde entonces ha sido una de las más seguidas del entretenimiento cubano. Los primeros rumores surgieron en marzo, cuando ambos fueron vistos juntos en España. En mayo, el cantante la presentó en La Habana como «mi mujer», y en junio disfrutaron de un paseo en yate por las Islas Canarias que se volvió viral.

El cantante también le ha dedicado música. En «La mujer del Género» junto a El Chulo, deja la siguiente frase: «nos mudamos a Madrid, como nos gustan las españolas», un guiño que nadie interpretó como casualidad. En Instagram, el propio Velito lo dejó aún más claro: «Las españolas son una cosa divina».

Mientras tanto, su ex pareja Thalía, madre de sus hijos, también pasó página y presentó su nueva relación con el productor musical cubano Dany Herrera.

La separación temporal entre Velito y Paula no durará demasiado: el cantante tiene conciertos programados en España la semana que viene, lo que apunta a un próximo reencuentro en tierras españolas...