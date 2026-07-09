Cubana se reencuentra con sus hijos después de 4 años: ¡Juntos de nuevo al fin!

Una joven cubana y sus hermanos recibieron a su madre en el aeropuerto de Serbia con flores, lágrimas y abrazos, poniendo fin a cuatro años de separación. El emotivo momento quedó registrado en un video publicado en TikTok el pasado martes por la cuenta @adri.margaret, conocida como «La guajira viral».

La joven acompañó las imágenes con un mensaje que resume el sentimiento de miles de familias cubanas separadas por la migración: «Ninguna distancia apaga el amor de una madre. De Cuba a Serbia, por un abrazo tras 4 años. Reencuentro».

En el video, de apenas 28 segundos, se aprecia el instante en que la madre llega al aeropuerto y sus hijos la reciben con flores entre sollozos y abrazos. La escena, sencilla y desgarradora a la vez, conectó de inmediato con una diáspora cubana que reconoce en ella su propia historia.

El caso refleja una realidad extendida entre los cubanos que emigraron a Serbia durante el auge de la llamada «ruta balcánica», entre 2021 y 2023, cuando el país europeo permitía el libre visado a ciudadanos cubanos. En ese período, miles de cubanos volaban desde La Habana a Belgrado con la intención de cruzar irregularmente hacia la Unión Europea, y el flujo alcanzó su punto más alto en 2022 con 6,632 entradas registradas.

Desde abril de 2024, Serbia eliminó ese libre visado y reforzó su vigilancia fronteriza mediante un acuerdo con Frontex, lo que redujo drásticamente la llegada de nuevos migrantes cubanos. Sin embargo, una comunidad estable de más de cien cubanos reside actualmente en el país, principalmente en Belgrado, lo que explica que familias como la de esta joven lleven ya varios años establecidas allí.

Los reencuentros familiares de cubanos emigrantes se han convertido en un fenómeno recurrente en las redes sociales, donde la diáspora documenta el costo emocional de años de separación forzada por la crisis económica y política de la isla. Tras 24 años, una madre cubana abrazó a sus hijos en Estados Unidos en un video que también se viralizó en junio pasado, mientras que en agosto de 2025, Helen Sosa protagonizó su propio reencuentro con sus hijos tras seis años de distancia.

En febrero de este año, una madre regresó a Cuba para ver a su hijo después de tres años separados, y la reacción del niño conmovió a miles de usuarios. En abril, el desgarrador grito de una niña al reencontrarse con su madre sumó otro capítulo a esta serie de historias que retratan el impacto humano de la emigración cubana.

El video de Serbia acumuló casi 4,000 visualizaciones, 357 «me gusta» y más de cien comentarios en pocas horas, con mensajes de usuarios que compartieron sus propias experiencias de separación y reencuentro. «Reencuentro, madre e hijos tras 4 años. Gracias Dios», escribió la joven en la descripción del clip, en lo que para muchos cubanos en el exterior es mucho más que una publicación: es el testimonio de lo que cuesta construir una vida lejos de la familia.