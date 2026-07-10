Tormenta destruye escuelas en carpas y daña paneles solares en Pilón, Granma

Una tormenta local severa azotó el municipio costero de Pilón, en Granma, y dejó un saldo de escuelas provisionales destruidas, paneles solares dañados, afectaciones al servicio eléctrico y pérdidas en cultivos, apenas horas después de otro fenómeno similar que provocó apagones y daños materiales en Camagüey.
Según informó la Dirección Municipal de Educación de Pilón, los fuertes vientos registrados durante la tarde y la noche del miércoles destruyeron dos carpas aulas y dañaron las baterías de los baños de la ESBU Juan Vitalio Acuña Núñez, además de afectar dos carpas del seminternado "Amiguitos de la FAR" y la escuela primaria de la comunidad de Ojo de Agua.
Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran las estructuras de lona completamente colapsadas, evidencia de la vulnerabilidad de estos espacios educativos instalados de forma provisional.
La tormenta también impactó la infraestructura eléctrica del municipio. La primera secretaria del Partido en Pilón, Dayamis Silva Lara, confirmó daños en paneles solares que se instalaban en Etecsa y en los ya montados en el policlínico local, además de afectaciones en la red eléctrica.
Silva Lara señaló que el servicio quedó interrumpido en varias zonas, especialmente en los consejos populares de Sevilla y Ojo de Agua, donde todavía permanecían clientes sin electricidad debido a los daños ocasionados por el fenómeno.
Además, los vientos provocaron pérdidas en plantaciones de plátano y mango pertenecientes a vecinos del territorio.
«Con la fuerza de la unidad comenzó desde temprano la recuperación», aseguró la dirigente al informar sobre el inicio de las labores para restablecer los servicios y evaluar el alcance de los daños.
La tormenta estuvo acompañada de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descargas eléctricas, según reportaron las autoridades locales.
Otro episodio de tiempo severo en el oriente cubano
Las afectaciones en Granma ocurrieron antes de que otra tormenta local severa golpeara la ciudad de Camagüey, donde las fuertes lluvias, el granizo y los vientos derribaron árboles y dejaron sin electricidad incluso los circuitos especiales que abastecen al Hospital Provincial y al Hospital Oncológico.
Ambos eventos se producen en un contexto de elevada inestabilidad atmosférica sobre Cuba y agravan la situación de una infraestructura ya deteriorada por la prolongada crisis económica y energética que atraviesa el país.
En el caso de Pilón, la destrucción de escuelas en carpas vuelve a poner en evidencia la precariedad de instalaciones educativas que continúan funcionando en estructuras temporales, ahora también expuestas a los efectos de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.
Preguntas frecuentes sobre las tormentas en Cuba y sus efectos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué daños causó la tormenta en el municipio de Pilón, Granma?
La tormenta destruyó escuelas provisionales, dañó paneles solares y afectó el servicio eléctrico en Pilón. Además, las fuertes rachas de viento provocaron pérdidas en cultivos como plátano y mango. Las estructuras de lona utilizadas como aulas temporales colapsaron, demostrando su vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos intensos.
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¿Cómo afectó la tormenta a la infraestructura eléctrica en Granma y Camagüey?
En Granma, la tormenta dañó paneles solares y causó interrupciones del servicio eléctrico en varias zonas, especialmente en los consejos populares de Sevilla y Ojo de Agua. En Camagüey, las fuertes lluvias y el granizo dejaron sin electricidad incluso los circuitos que abastecen a hospitales, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica cubana.
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¿Por qué son tan frecuentes las tormentas severas en Cuba?
La frecuencia de tormentas severas en Cuba se debe a la inestabilidad atmosférica, favorecida por la combinación de altas temperaturas, humedad elevada y la presencia de vaguadas. Estos factores propician el desarrollo de nubes cumulonimbus que generan condiciones meteorológicas extremas, como granizo, lluvias intensas y vientos fuertes.
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¿Cuál es la situación de la infraestructura escolar en Cuba tras eventos meteorológicos extremos?
Las escuelas en carpas y estructuras temporales en Cuba son altamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, como lo demuestra la destrucción de aulas provisionales en Pilón. Esta situación pone en evidencia la precariedad de las instalaciones educativas en el país, que continúan siendo afectadas por la falta de infraestructura adecuada.
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¿Qué impacto tienen las tormentas en la agricultura cubana?
Las tormentas severas en Cuba causan significativas pérdidas en la agricultura, como ocurrió en Pilón, donde las plantaciones de plátano y mango fueron gravemente afectadas. Estas pérdidas agravan la situación alimentaria en el país, especialmente en un contexto de crisis económica y energética.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.