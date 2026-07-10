Tormenta destruye escuelas en carpas y daña paneles solares en Pilón, Granma

Una tormenta local severa azotó el municipio costero de Pilón, en Granma, y dejó un saldo de escuelas provisionales destruidas, paneles solares dañados, afectaciones al servicio eléctrico y pérdidas en cultivos, apenas horas después de otro fenómeno similar que provocó apagones y daños materiales en Camagüey.

Según informó la Dirección Municipal de Educación de Pilón, los fuertes vientos registrados durante la tarde y la noche del miércoles destruyeron dos carpas aulas y dañaron las baterías de los baños de la ESBU Juan Vitalio Acuña Núñez, además de afectar dos carpas del seminternado "Amiguitos de la FAR" y la escuela primaria de la comunidad de Ojo de Agua.

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran las estructuras de lona completamente colapsadas, evidencia de la vulnerabilidad de estos espacios educativos instalados de forma provisional.

La tormenta también impactó la infraestructura eléctrica del municipio. La primera secretaria del Partido en Pilón, Dayamis Silva Lara, confirmó daños en paneles solares que se instalaban en Etecsa y en los ya montados en el policlínico local, además de afectaciones en la red eléctrica.

Silva Lara señaló que el servicio quedó interrumpido en varias zonas, especialmente en los consejos populares de Sevilla y Ojo de Agua, donde todavía permanecían clientes sin electricidad debido a los daños ocasionados por el fenómeno.

Además, los vientos provocaron pérdidas en plantaciones de plátano y mango pertenecientes a vecinos del territorio.

«Con la fuerza de la unidad comenzó desde temprano la recuperación», aseguró la dirigente al informar sobre el inicio de las labores para restablecer los servicios y evaluar el alcance de los daños.

La tormenta estuvo acompañada de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descargas eléctricas, según reportaron las autoridades locales.

Otro episodio de tiempo severo en el oriente cubano

Las afectaciones en Granma ocurrieron antes de que otra tormenta local severa golpeara la ciudad de Camagüey, donde las fuertes lluvias, el granizo y los vientos derribaron árboles y dejaron sin electricidad incluso los circuitos especiales que abastecen al Hospital Provincial y al Hospital Oncológico.

Ambos eventos se producen en un contexto de elevada inestabilidad atmosférica sobre Cuba y agravan la situación de una infraestructura ya deteriorada por la prolongada crisis económica y energética que atraviesa el país.

En el caso de Pilón, la destrucción de escuelas en carpas vuelve a poner en evidencia la precariedad de instalaciones educativas que continúan funcionando en estructuras temporales, ahora también expuestas a los efectos de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.